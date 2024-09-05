Комунальні послуги — деяким українцям надують 100% знижку

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні деякі громадяни можуть зовсім не платити за житлово-комунальні послуги. Експерти розповіли, кому у 2024 році доступна можливість отримати 100% знижку.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Як зазначають у ПФУ, відповідну пільгу можна оформити на послуги ЖКГ, а також на купівлю твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Скористатися знижкою зможуть пенсіонери кількох професій, які працювали й проживають після виходу на пенсію у сільській місцевості.

Серед категорій професій, які мають право на 100% знижку:

працівники освітніх закладів;

працівники медичної та фармацевтичної сфери;

спеціалісти із захисту рослин;

працівники музеїв та бібліотек;

працівники закладів культури державної і комунальної форми власності, освітніх закладів у сфері культури.

Пенсіонерам, які працювали за однією з перелічених професій, нададуть 100% знижку на комунальні послуги та паливо у разі:

наявності трьох років відповідного стажу;

середньомісячного доходу сім'ї на одну особу за останні шість місяців не більше 4,2 тис. гривень.

Тривалість дії пільги — 12 місяців з дати подання заяви до кінця року. У ПФУ зауважують, що пільга не поширюється на сім'ю пільговика.

Як подати заяву на отримання знижки

Для отримання знижки потрібно подати заяви та необхідні документи до Пенсійного фонду.

Йдеться про такий перелік документів, окрім заяви про надання пільги:

документи, де підтверджується проживання громадянина у сільській місцевості;

довідка про право на відповідну пільгу від відділу освіти/охорони здоров’я/культури/райдержадміністрації, на підставі інформації трудової книжки.

Подати заяву з документами до Пенсійного фонду можна у будь-який зручний спосіб:

особисто відвідавши сервісні центри ПФУ чи виконавчі органи місцевих рад;

надіславши документи поштою у відповідний орган Фонду;

звернувшись онлайн через портал е-послуг Пенсійного фонду;

надіславши дистанційно через мобільний застосунок "Пенсійний фонд";

через єдиний портал державних послуг "Дія".

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