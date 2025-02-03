Неправильные счета за свет — ДТЭК назвал признаки сбоя в счетчике

Кому грозят некорректные счета за свет — объяснение ДТЭК
Крупнейшая частная энергетическая компания Украины ДТЭК сообщила, когда грозит неправильный подсчет электроэнергии. Такое может случиться из-за самого счетчика, который показывает данные о потребленной электроэнергии.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Особенность приборов подсчета электричества
Электрический счетчик является электроизмерительным прибором, предназначенным для учета расхода электрической энергии, которая измеряется в кВт/ч или А/ч. На счетчиках МТХ индекс "1.8.2" указывается тариф "день", индекс "1.8.1" — тариф "ночь", "1.8.0" — указывает на общий объем. Именно эти данные следует передавать ежемесячно в специально установленные сроки.
Как объясняют в ДТЭК, иногда счетчик, как и любое другое устройство, может выйти из строя и делать неправильный подсчет потребленной электроэнергии.
Как понять, что что-то не так со счетчиком
Для того, чтобы понять, что электросчетчик может считать потребленный ресурс неправильно, нужно обратить внимание на несколько признаков. А именно:
- остановился подсчет киловатт-часов;
- отображается ошибка на дисплее (например, ERROR);
- неправильно отображается дата и время;
- светятся индикаторы (внимание/ реверс/ земля).
"Если вы обнаружили ошибку, не пытайтесь чинить счетчик самостоятельно. Это опасно! Лучше заполните заявку и ожидайте мастера", — сообщили в ДТЭК.
Подать заявку можно по ссылке.
Замену счетчика, как правило, проводят, когда закончился межповерочный интервал счетчика или если он неисправен. Сам демонтаж и замену должен проводить представитель компании в присутствии потребителя или уполномоченного лица, потребитель обязан не мешать ему в этом.
Ранее мы рассказывали, что в феврале текущего года тариф на 1 кВт-ч электричества для потребителей не изменится. Однако начнут действовать новые правила для тех граждан, которые имеют электроотопительные установки.
Также мы писали, что о показателях потребленного электричества бытовым клиентам нужно сообщать ежемесячно. Речь идет об особом периоде.
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