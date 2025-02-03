Неправильные счета за свет — ДТЭК назвал признаки сбоя в счетчике

Калькулятор на телефоне, квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Крупнейшая частная энергетическая компания Украины ДТЭК сообщила, когда грозит неправильный подсчет электроэнергии. Такое может случиться из-за самого счетчика, который показывает данные о потребленной электроэнергии.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Особенность приборов подсчета электричества

Электрический счетчик является электроизмерительным прибором, предназначенным для учета расхода электрической энергии, которая измеряется в кВт/ч или А/ч. На счетчиках МТХ индекс "1.8.2" указывается тариф "день", индекс "1.8.1" — тариф "ночь", "1.8.0" — указывает на общий объем. Именно эти данные следует передавать ежемесячно в специально установленные сроки.

Как объясняют в ДТЭК, иногда счетчик, как и любое другое устройство, может выйти из строя и делать неправильный подсчет потребленной электроэнергии.

Как понять, что что-то не так со счетчиком

Для того, чтобы понять, что электросчетчик может считать потребленный ресурс неправильно, нужно обратить внимание на несколько признаков. А именно:

остановился подсчет киловатт-часов;

отображается ошибка на дисплее (например, ERROR);

неправильно отображается дата и время;

светятся индикаторы (внимание/ реверс/ земля).

"Если вы обнаружили ошибку, не пытайтесь чинить счетчик самостоятельно. Это опасно! Лучше заполните заявку и ожидайте мастера", — сообщили в ДТЭК.

Подать заявку можно по ссылке.

Скриншот. Источник: ДТЭК

Замену счетчика, как правило, проводят, когда закончился межповерочный интервал счетчика или если он неисправен. Сам демонтаж и замену должен проводить представитель компании в присутствии потребителя или уполномоченного лица, потребитель обязан не мешать ему в этом.

Ранее мы рассказывали, что в феврале текущего года тариф на 1 кВт-ч электричества для потребителей не изменится. Однако начнут действовать новые правила для тех граждан, которые имеют электроотопительные установки.

Также мы писали, что о показателях потребленного электричества бытовым клиентам нужно сообщать ежемесячно. Речь идет об особом периоде.