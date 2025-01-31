Показники за світло — в які терміни потрібно подавати

Показники за світло — коли передавати у січні
Громадяни України навіть під час повномасштабної війни повинні щомісяця сплачувати за отримані комунальні послуги. Ще один обов'язок споживачів — надавати показники лічильників, якщо така техніка встановлена у їхньому житлі.
Редакція сайту Новини.LIVE пояснює, в яких числах потрібно передавати показники за світло, щоб отримати коректні нарахування в платіжках.
Показники за світло — коли передавати
Як повідомила пресслужба підприємства "Львівенергозбут", надсилати показники громадяни можуть в період з 30 січня по 3 лютого.
"Показники спожитої електроенергії побутовим клієнтам слід повідомляти щомісяця у період, що починається за два календарні дні до кінця розрахункового місяця та закінчується на третій календарний день наступного місяця", — пояснили енергетики.
Зазначається, що якщо порушити терміни надання показників, тоді споживач заплатить за послугу більше, ніж мав би, адже йому нарахують платіж за середньодобовим обсягом споживання електроенергії.
Як повідомити дані з лічильника
Зробити це можна одразу кількома способами:
- через контролера;
- у контакт-центрі;
- електронною поштою;
- SMS;
- у чат-боті.
Скільки українці платитимуть за світло з лютого
Ціна за 1 кВт електроенергії у лютому не зазнає змін, тож споживачі платитимуть 4,32 грн. Цей тариф для населення встановили у травні 2024 року.
Але у лютому діятимуть нові правила щодо пільгового тарифу на світло, якщо використовуються електроопалювальні установки. Так, споживання 2 тис. кВт-год на місяць громадянам коштуватиме по 2,64 грн за 1 кВт-год, а повний тариф у 4,32 грн за 1 кВт-год стосуватиметься обсягу, що є більшим за 2 тис. кВт-год.
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