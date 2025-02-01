Пенсии в Украине — кому из граждан гарантируют выплату в 8 тыс. грн

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Некоторые украинские граждане имеют право на более высокие выплаты, гарантированные государством, чем получает большинство. Речь идет о сумме, которая не может быть меньше 8 тыс. грн.

Об этом сказано в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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По пенсионному законодательству, сумма не ниже 8 тыс. грн предоставляется лишь нескольким категориям граждан. В списке:

граждане, у которых есть инвалидность из-за войны;

военнослужащие, которые имеют инвалидность;

ликвидаторы катастрофы на Чернобыльской АЭС;

лица, которые пострадали от аварии на ЧАЭС.

Выплаты для пострадавших от аварии на ЧАЭС

По правилам, пенсия для пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС должна быть не ниже 8,187 тыс. грн в месяц для первой группы инвалидности. Также утверждены другие показатели для таких категорий граждан: для второй группы — 6,55 тыс. грн, для третьей группы — 5,05 тыс. грн.

Пенсии для ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС

Людям пенсионного возраста, у которых есть инвалидность, полученная из-за ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, выплачивают минимально 8,025 тыс. грн для третьей группы, 10,7 тыс. грн для второй группы, 13,37 тыс. грн для первой группы.

Выплаты для военнослужащих с инвалидностью

Украинским военнослужащим ВСУ в случае появления проблем со здоровьем во время несения военной службы или до трех месяцев после увольнения предоставляется право на выплаты по инвалидности.

Так, при условии инвалидности первой группы гарантируют 100% от размера денежного обеспечения, в случае второй группы — не менее 80%, в случае третьей — на уровне 60%.

Бойцам, у которых инвалидность возникла не из-за военных действий, выплачивают в случае первой группы инвалидности — не менее 70% от суммы их денежного обеспечения, в случае второй группы — не менее 60%, в случае третьей группы — на уровне не менее 40% от денежного обеспечения.

Пенсии для гражданских с инвалидностью из-за войны

Также граждане, у которых есть группа инвалидности из-за войны, имеют право оформить себе более высокую пенсионную выплату. Так, третья группа гарантирует 8,49 тыс. грн пенсии, вторая — 12,39 тыс. грн, третья — 15,34 тыс. грн.

Ранее мы рассказали, от чего зависит размер пенсий для лиц с инвалидностью. В соответствии с нормами пенсионного закона, такую выплату назначают при наличии страхового стажа от одного до 15 лет.

Также сообщалось, что большинство граждан получают пенсии по единой для всех формуле. В связи с этим самостоятельно можно выяснить, какой будет пенсионная выплата при условии средней заработной платы.