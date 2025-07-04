Награда УБД в 2025 году — влияет ли на льготы наличие медали у военного

Кому выдают медаль УБД и какие льготы предоставляет награда
Медаль участника боевых действий (УБД) — это награда, которую получают украинцы за непосредственное участие в защите страны от российских оккупантов. Ее могут получить как кадровые военные, так и люди, которые добровольно присоединились к армии и получили статус УБД.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие льготы предоставляет украинцам эта медаль в 2025 году и на каких условиях можно получить награду.
Кто имеет право на получение медали УБД
Медаль участника боевых действий могут получить ветераны и ветеранки войны с соответствующим статусом. В статье 5 Закона Украины "О статусе ветеранов войны и гарантиях их социального статуса" определено, что участниками боевых действий считаются люди, которые выполняли боевые задачи по защите Родины в составе:
- соединений;
- воинских подразделений;
- объединений всех видов и родов войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Существует четыре вида медали:
- участник боевых действий;
- лицо с инвалидностью;
- участник войны;
- особые заслуги.
Награду военнослужащие получают вместе с удостоверением УБД. Но наличие медали не гарантирует получение льгот. Награда — это всего лишь дополнение к статусу УБД.
Льготы для УБД — что известно в 2025 году
Военнослужащим со статусом участника боевых действий, а также членам их семей государство в целом предоставляет более двух десятков льгот. Среди них:
- медицинские;
- коммунальные;
- транспортные.
Ко всему, участников боевых действий обеспечивают:
- жильем — если защитнику нужно улучшить жилищные условия;
- гибким графиком ежегодных отпусков на основной работе и дополнительным отпуском до 14 дней в год с сохранением зарплаты;
- пособием по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы независимо от стажа работы;
- выплатой единовременной денежной помощи ко Дню Независимости Украины и так далее.
Напомним, что в Украине существуют статусы "участник боевых действий" и "ветеран войны". Мы рассказывали, кто из украинцев с этими статусами имеет больше льгот. Узнавайте также, произойдут ли какие-то изменения в льготах для УБД в июле 2025 года.
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