Награда УБД в 2025 году — влияет ли на льготы наличие медали у военного

Военный держит в руках удостоверение участника боевых действий. Фото: УНИАН

Медаль участника боевых действий (УБД) — это награда, которую получают украинцы за непосредственное участие в защите страны от российских оккупантов. Ее могут получить как кадровые военные, так и люди, которые добровольно присоединились к армии и получили статус УБД.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие льготы предоставляет украинцам эта медаль в 2025 году и на каких условиях можно получить награду.

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Кто имеет право на получение медали УБД

Медаль участника боевых действий могут получить ветераны и ветеранки войны с соответствующим статусом. В статье 5 Закона Украины "О статусе ветеранов войны и гарантиях их социального статуса" определено, что участниками боевых действий считаются люди, которые выполняли боевые задачи по защите Родины в составе:

соединений;

воинских подразделений;

объединений всех видов и родов войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Существует четыре вида медали:

участник боевых действий;

лицо с инвалидностью;

участник войны;

особые заслуги.

Награду военнослужащие получают вместе с удостоверением УБД. Но наличие медали не гарантирует получение льгот. Награда — это всего лишь дополнение к статусу УБД.

Льготы для УБД — что известно в 2025 году

Военнослужащим со статусом участника боевых действий, а также членам их семей государство в целом предоставляет более двух десятков льгот. Среди них:

медицинские;

коммунальные;

транспортные.

Ко всему, участников боевых действий обеспечивают:

жильем — если защитнику нужно улучшить жилищные условия;

гибким графиком ежегодных отпусков на основной работе и дополнительным отпуском до 14 дней в год с сохранением зарплаты;

пособием по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы независимо от стажа работы;

выплатой единовременной денежной помощи ко Дню Независимости Украины и так далее.

Напомним, что в Украине существуют статусы "участник боевых действий" и "ветеран войны". Мы рассказывали, кто из украинцев с этими статусами имеет больше льгот. Узнавайте также, произойдут ли какие-то изменения в льготах для УБД в июле 2025 года.