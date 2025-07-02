Пенсія в Україні — чи можуть УБД піти достроково на заслужений відпочинок

Українські військові розписують прапор України. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українські військовослужбовці, які під час служби в армії отримали статус учасника бойових дій (УБД), можуть виходити на пенсію раніше, ніж інші українці. Та для цього потрібно відповідати певним вимогам.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

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Чи можуть УБД достроково вийти на пенсію

Як пише видання Фокус, наразі право на достроковий вихід на пенсію закріплений за:

чоловіками-УБД, які можуть йти на пенсію з досягненням 55 віку, якщо у них є 25 і більше років страхового стажу;

жінками-УБД — можуть оформлювати пенсію з 50 років за наявності не менше 20 років стажу.

У військовослужбовців вислуга років — це повноцінний страховий стаж, тож вони можуть виходити на пенсію раніше за інших громадян, якщо дотримуватимуться нормативів щодо тривалості служби.

Щоб піти на заслужений відпочинок достроково, військовослужбовці надають:

посвідчення УБД;

військовий квиток, довідки про участь у бойових діях;

трудову книжку, документи про військову службу;

паспорт та ІПН;

довідку про грошове забезпечення (видається частиною/військкоматом).

Пільговий стаж — як його рахують для УБД

Пільговий стаж надають українцям, які, перебуваючи у складі Сил оборони, брали участь у бойових операціях. Так, місяць служби в бойових діях під час воєнного стану зараховується як три місяці вислуги років, за умови мінімум одного місяця безпосередньої участі.

Для розрахунку пільгового стажу є спеціальна формула: "1 місяць = 3". Якщо захисник пробув на фронті рік, то цей період фактично буде зарахований до його стажу, як 36 місяців.

Нагадаємо, що діти УБД у липні 2025 року можуть користуватися низкою пільг. Так, держава забезпечує українців освітніми, медичними та іншими преференціями. Дізнавайтесь також, коли учасник бойових дій може отримати квартиру від держави.