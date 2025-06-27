Учасник бойових дій та ветеран війни — у чому полягає відмінність між статусами

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: УНІАН

Багато українців вважають, що статуси "учасник бойових дій" та "ветеран війни" — однакові поняття, але насправді між цими термінами є суттєва різниця. Зокрема, військовослужбовцям з цими статусами держава надає різний об'єм пільг.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

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Учасник бойових дій та ветеран війни — у чому відмінність

Як пояснив Євген Буліменко виданню РБК-Україна, за Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (стаття 4), до ветеранів війни належать громадяни, які приєдналися до захисту Батьківщини чи до бойових дій на території інших держав. Закон також визначає, що ветеранами війни вважаються:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

учасники війни.

"Поняття "ветеран війни" є ширшим за поняття "учасник бойових дій", адже охоплює як учасників бойових дій, так і учасників війни", — підкреслив Буліменко.

Водночас у статті 5 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" зазначається, що учасниками бойових дій є особи, які брали участь у виконанні бойових завдань для захисту Батьківщини, перебуваючи у складі військових підрозділів, з’єднань, об’єднань всіх видів і родів військ Збройних Сил армії (флоту), у партизанських загонах і підпіллі та інших формуваннях як у воєнний, так і у мирний час.

Учасники бойових дій, це:

військовослужбовці ЗСУ та інших військових формувань;

добровольці Сил територіальної оборони (ТРО);

військовослужбовці військових прокуратур;

поліцейські;

особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

При цьому, за словами юриста, учасники війни — не лише військові, а й інші громадяни, які приєдналися до боротьби під час воєнних дій. Це:

військовослужбовці, які під час війни проходили службу в армії колишнього СРСР, у структурах МВС та КДБ, а також у збройних силах країн-союзниць Радянського Союзу;

курсанти військових училищ у роки Другої світової війни;

трудівники тилу — працівники заводів, колгоспники, українці, які працювали на будівництві оборонних споруд, заготівлі ресурсів чи вели сільське господарство в роки війни. Учні ремісничих училищ, технікумів чи шкіл, якщо працювали на відбудову країни;

неповнолітні учасники бойових дій — юнги, вихованці військових частин і полків, які служили у флоті чи армії до досягнення повноліття;

реабілітовані особи, які потрапили за ґрати під час війни або були вислані, а згодом офіційно реабілітовані відповідно до українського чи радянського законодавства;

громадяни, які працювали за кордоном у зонах бойових дій, зокрема в Афганістані, за направленням на контрактній основі.

"Основна відмінність між статусами "учасник бойових дій" та "учасник війни" — це те, що до учасників війни можуть належати особи, які не є військовослужбовцями, не брали безпосередньої участі у бойових діях і не виконували бойові задачі", — зауважив експерт.

Що з пільгами

Держава встановила різний обсяг пільг для учасників бойових дій та учасників війни. Наприклад, УБД надали право на:

безплатні ліки;

знижку у 75% на квартплату;

знижку у 75% на оплату комунальних послуг;

знижку у 75% на паливо — для тих, хто живе у будинках без центрального опалення, діє знижка на купівлю твердого та рідкого палива;

безплатний проїзд у міському транспорті, сільських автобусах, на приміських електричках, водному транспорті, а також на приміських і міжміських автобусних маршрутах.

Водночас учасники війни мають право на:

безплатні ліки та медичні засоби;

50% знижку на квартплату;

50% знижку на комунальні послуги;

50% знижку на паливо, якщо у житловому приміщенні людини відсутнє централізоване опалення. Пільга поширюється на тверде та рідке паливо.

Раніше ми розповідали про пільги, які роботодавці надають учасникам бойових дій. Наприклад, у них є право на додаткову відпустку зі збереженням зарплати строком на 14 днів. Дізнавайтесь також про послуги, які учасникам бойових дій надаються позачергово.