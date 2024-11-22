Блокировка счетов ПриватБанк — что нужно знать, чтобы избежать

Кому ПриватБанк может навсегда заблокировать счет
Государственный ПриватБанк, обслуживающий около 19 миллионов украинцев, может потерять львиную часть своих клиентов. Отмечено, что счета клиентов с устаревшими данными будут заблокированы навсегда, если они не обновят информацию по требованию учреждения.
Об этом рассказывает GSMinfo.
Почему ПриватБанк может заблокировать счет навсегда
В ПриватБанке отмечают, что требование обновлять данные не является капризом учреждения, а продиктовано действующим законодательством. Клиенты заранее сообщают о необходимости обновления информации через личный звонок или сообщение в мобильном приложении Приват24. Игнорировать такие уведомления не стоит, ведь после определенного времени банк может навсегда заблокировать все счета клиента.
Регулярное обновление данных необходимо для надежной защиты счетов клиентов от мошенничества и обеспечения прозрачности финансовых операций. Сделать это можно несколькими способами: по приложению Приват24, по телефону горячей линии или лично в отделении ПриватБанка. Процедура проста и занимает минимум времени.
Какое наказание в других банках
Обновление данных обязательно не только для клиентов ПриватБанка, но и для пользователей других банков. Однако наказание за игнорирование этого требования может отличаться: в некоторых банках оно может быть более мягким, в зависимости от их внутренней политики и статуса — это государственный банк или частный.
Что еще нужно знать
Напомним, банковские карты, изъятые или забытые в банкоматах государственного ПриватБанка, не возвращаются владельцам. Известно, что делать, чтобы вернуть карту.
Мы также писали, что украинцы часто сталкиваются со случаями блокировки банковских карт. Финансовые учреждения, в частности, ПриватБанк, могут временно закрыть доступ к счетам по многим причинам.
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