Компенсации за разрушенный дом — как получить жилищный сертификат в 2025 году

Разрушенный многоэтажный дом на Киевщине. Фото: Новини.LIVE. Игорь Кузнецов

В 2025 году украинские переселенцы, жилье которых было уничтожено или повреждено в результате агрессии РФ, смогут получить государственные компенсации в виде сертификатов. В этом году изменился механизм выплат, что упростит сам процесс и расширит круг людей, которые смогут воспользоваться соответствующей программой.

Об этом рассказал народный депутат, глава Специальной комиссии по вопросам защиты ВПЛ Павел Фролов.

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Получить компенсацию по программе "еВідновлення" смогут внутренне перемещенные лица, у которых:

уничтоженное жилье было единственным и расположено на подконтрольной Украине территории;

есть право собственности на уничтоженное жилье, оно зарегистрировано в Госреестре вещных прав;

есть справка постановки на учет внутренне перемещенных лиц.

То есть, компенсацию предоставят при условии выполнения всех необходимых условий: жилье уничтожено, было единственным жилым объектом недвижимости, что подтверждают данные из реестра вещных прав на недвижимость, есть официальный статус ВПЛ.

Как правильно оформить компенсации

Для того, чтобы принять участие в программе "еВідновлення", переселенцы должны подать заявки. Получить справку ВПЛ можно в исполнительных органах сельских, поселковых, городских советов, центрах предоставления административных услуг, в мобильном приложении или на портале "Дія".

"Если ВПЛ уже имеет жилищный сертификат и подало заявление на бронирование средств — оно получает уведомление об успешном бронировании сертификата и будет иметь 30 дней для его реализации и приобретения нового дома", — сообщил Фролов.

Компенсация будет заключаться в предоставлении жилищных сертификатов, которые появятся в "Дії".

Таким образом, заявку на помощь можно подать:

дистанционно — через приложение или портал "Дія";

офлайн — в центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).

В частности, для подачи заявки дистанционно нужно:

авторизоваться в "Дії";

найти услугу "Компенсация за разрушенное жилье";

заполнить данные об имуществе, добавить фото и описание повреждений;

подать заявку;

ожидать решения.

"Напомню, что перераспределение Правительством 15 млрд грн бюджетных остатков стало возможным благодаря законодательной инициативе парламентской ВСК защиты прав ВПЛ — закону 4114 (11028) относительно приоритетного права ВПЛ на компенсации и направления этих средств именно на новое жилье для внутренних переселенцев", — добавил глава Специальной комиссии по вопросам защиты ВПЛ.

Также в Министерстве соцполитики объяснили, как внутренне перемещенным лицам подать заявки на финансовую помощь на аренду жилья. Такая субсидия будет зависеть от ряда факторов.

Ранее мы рассказывали, что с момента начала широкомасштабной войны только несколько семей внутренне перемещенных лиц получили жилье в Киеве. В Раде ВПЛ при местной власти объяснили, почему возникла такая проблема.