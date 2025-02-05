Компенсации за разрушенный дом — как получить жилищный сертификат в 2025 году

Компенсации за разрушенное жилье — кто и как сможет получить
В 2025 году украинские переселенцы, жилье которых было уничтожено или повреждено в результате агрессии РФ, смогут получить государственные компенсации в виде сертификатов. В этом году изменился механизм выплат, что упростит сам процесс и расширит круг людей, которые смогут воспользоваться соответствующей программой.
Об этом рассказал народный депутат, глава Специальной комиссии по вопросам защиты ВПЛ Павел Фролов.
Кто получит право на компенсацию в 2025 году
Получить компенсацию по программе "еВідновлення" смогут внутренне перемещенные лица, у которых:
- уничтоженное жилье было единственным и расположено на подконтрольной Украине территории;
- есть право собственности на уничтоженное жилье, оно зарегистрировано в Госреестре вещных прав;
- есть справка постановки на учет внутренне перемещенных лиц.
То есть, компенсацию предоставят при условии выполнения всех необходимых условий: жилье уничтожено, было единственным жилым объектом недвижимости, что подтверждают данные из реестра вещных прав на недвижимость, есть официальный статус ВПЛ.
Как правильно оформить компенсации
Для того, чтобы принять участие в программе "еВідновлення", переселенцы должны подать заявки. Получить справку ВПЛ можно в исполнительных органах сельских, поселковых, городских советов, центрах предоставления административных услуг, в мобильном приложении или на портале "Дія".
"Если ВПЛ уже имеет жилищный сертификат и подало заявление на бронирование средств — оно получает уведомление об успешном бронировании сертификата и будет иметь 30 дней для его реализации и приобретения нового дома", — сообщил Фролов.
Компенсация будет заключаться в предоставлении жилищных сертификатов, которые появятся в "Дії".
Таким образом, заявку на помощь можно подать:
- дистанционно — через приложение или портал "Дія";
- офлайн — в центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).
В частности, для подачи заявки дистанционно нужно:
- авторизоваться в "Дії";
- найти услугу "Компенсация за разрушенное жилье";
- заполнить данные об имуществе, добавить фото и описание повреждений;
- подать заявку;
- ожидать решения.
"Напомню, что перераспределение Правительством 15 млрд грн бюджетных остатков стало возможным благодаря законодательной инициативе парламентской ВСК защиты прав ВПЛ — закону 4114 (11028) относительно приоритетного права ВПЛ на компенсации и направления этих средств именно на новое жилье для внутренних переселенцев", — добавил глава Специальной комиссии по вопросам защиты ВПЛ.
Также в Министерстве соцполитики объяснили, как внутренне перемещенным лицам подать заявки на финансовую помощь на аренду жилья. Такая субсидия будет зависеть от ряда факторов.
Ранее мы рассказывали, что с момента начала широкомасштабной войны только несколько семей внутренне перемещенных лиц получили жилье в Киеве. В Раде ВПЛ при местной власти объяснили, почему возникла такая проблема.
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