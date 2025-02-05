Компенсації за зруйновану оселю — як отримати житловий сертифікат у 2025 році

Зруйнований багатоповерховий будинок на Київщині. Фото: Новини.LIVE. Ігор Кузнєцов

У 2025 році українські переселенці, житло яких було знищене чи пошкоджене унаслідок агресії РФ, зможуть отримати державні компенсації у вигляді сертифікатів. Цьогоріч змінився механізм виплат, що спростить сам процес та розширить коло людей, які зможуть скористатися відповідною програмою.

Про це розповів народний депутат, голова Спеціальної комісії з питань захисту ВПО Павло Фролов.

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Отримати компенсацію за програмою "єВідновлення" зможуть внутрішньо переміщені особи, у яких:

знищене житло було єдиним та розташоване на підконтрольній Україні території;

є право власності на знищене житло, воно зареєстроване в Держреєстрі речових прав;

є довідка взяття на облік внутрішньо переміщених осіб.

Тобто, компенсацію нададуть за умови виконання всіх необхідних умов: житло знищене, було єдиним житловим об'єктом нерухомості, що підтверджують дані з реєстру речових прав на нерухомість, є офіційний статус ВПО.

Як правильно оформити компенсації

Для того, аби взяти участь у програмі "єВідновлення", переселенці мають подати заявки. Отримати довідку ВПО можна у виконавчих органах сільських, селищних, міських рад, центрах надання адміністративних послуг та у мобільному застосунку чи на порталі "Дія".

"Якщо ВПО вже має житловий сертифікат та подала заяву на бронювання коштів — вона отримує сповіщення про успішне бронювання сертифіката та матиме 30 днів для його реалізації і придбання нової домівки", — повідомив Фролов.

Компенсація полягатиме у наданні житлових сертифікатів, що з’являться у "Дії".

Таким чином, заявку на допомогу можна подати:

дистанційно — через застосунок або портал "Дія";

офлайн — у центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Зокрема, для подання заявки дистанційно потрібно:

авторизуватися у Дії;

знайти послугу "Компенсація за зруйноване житло";

заповнити дані про майно, додати фото та опис пошкоджень;

подати заявку;

очікувати на рішення.

"Нагадаю, що перерозподіл Урядом 15 млрд грн бюджетних залишків став можливим завдяки законодавчій ініціативі парламентської ТСК захисту прав ВПО — закону 4114 (11028) щодо пріоритетного права ВПО на компенсації та спрямування цих коштів саме на нове житло для внутрішніх переселенців", — додав голова Спеціальної комісії з питань захисту ВПО.

Також у Міністерстві соцполітики пояснили, які внутрішньо переміщеним особам подати заявки на фінансову допомогу щодо оренди житла. Така субсидія буде залежати від низки факторів.

Раніше ми розповідали, що з моменту початку широкомасштабної війни тільки кілька родин внутрішньопереміщених осіб отримали житло у Києві. У Раді ВПО при місцевій владі пояснили, чому виникла така проблема.