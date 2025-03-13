Отпуска в Украине — какие компенсации за преждевременный отзыв с отдыха

Женщина работает в офисе. Фото: Freepik

В Украине работодатели имеют право отзывать работников из ежегодных отпусков в случае острой необходимости. В таких ситуациях законодательство предусматривает предоставление ряда компенсаций в связи с неудобствами, вызванными соответствующим решением.

Это прописано в законе № 504/96-ВР "Об отпусках".

Читайте также:

Правила отзыва работников из отпусков

Согласно статье 12 соответствующего закона, отзыв допускается лишь в ситуациях:

в случае необходимости предотвращения стихийного бедствия, производственной аварии или немедленного устранения последствий для предотвращения несчастных случаев, простоя, гибели или порчи имущества;

в случае предоставления согласия работника;

в случае разделения ежегодного отпуска так, что одна из частей составляет не менее 14 дней.

Закон позволяет отзывать работников из ежегодного (основного или дополнительного) отпуска, а выступать инициатором отзыва может исключительно работодатель.

Что касается госслужащих, то предупреждение об отзыве из отпуска должно состояться не позднее чем за пять дней, если причиной является необходимость выполнения неотложных задач, а также не позднее чем за два дня, если причина — необходимость в выполнении особо важных задач для предотвращения стихийных бедствий, сохранения жизни граждан.

Компенсации за отзыв из отпуска

В случае отзыва работника из отпуска работодатель должен:

оплатить его работу с учетом суммы за неиспользованную часть отпуска;

осуществить перерасчет отпускных.

В 2025 году безусловным правом на возмещение расходов в случае отзыва из отпуска наделены государственные служащие.

Механизм возмещения неожиданных расходов госслужащего в связи с его отзывом из отпуска регулирует правительственное постановление от №231 от 25 марта 2016 года. В целом работодатель в таком случае обязан:

предоставить возмещение, если отзывают работника из отпуска перед выездом на запланированный отдых;

компенсировать расходы из-за возврата билетов;

возместить расходы, связанные с расторжением договоров об организации отдыха;

компенсировать расходы за отказ от бронирования билетов и мест проживания;

в случае отзыва с курорта — покрыть расходы, связанные с заменой билета и покупкой нового;

компенсировать расходы за оплаченные, но не использованные должным образом дни отдыха.

Напомним, в Украине работодатели должны выплачивать компенсацию за ежегодные неиспользованные отпуска некоторым работникам. При этом применяется требование о минимальной продолжительности ежегодного отпуска в не менее 24 календарных дней.

Ранее мы рассказывали о правилах расчета при увольнении работников. Выплата расчетных должна состоять из: зарплаты, выходного пособия, компенсации за неиспользованные дни отпусков, дополнительных денежных гарантий.