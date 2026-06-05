Компенсация за задержку выплат военным: кому могут отказать

Военнослужащий ВСУ, деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Военные, которым несвоевременно выплатили деньги после ранения, не всегда могут рассчитывать на компенсацию из-за задержки выплат.

Об этом рассказывает Новини. LIVE со ссылкой на информацию Верховного Суда.

В суд обратился защитник, который с опозданием получил выплату от воинской части.

Речь шла о средствах, предусмотренных постановлением Кабинета Министров №168, которые предоставляются раненым военным во время лечения.

Позиция Верховного Суда

Истец настаивал на том, что из-за задержки выплат потерял часть доходов, поэтому имеет право на компенсацию. Ведь общие правила позволяют требовать возмещения за нарушение сроков выплат.

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Однако суд пояснил, что выплата после ранения имеет разовый характер. Хотя эти средства могут поступать частями во время лечения, они не являются регулярной выплатой.

Почему военному отказали

В суде отмечают: компенсация за потерю части доходов из-за задержки выплат предусмотрена только для постоянных денежных поступлений.

Речь идет о:

заработной плате;

пенсии;

стипендии;

других систематических выплатах.

Поэтому в данном случае оснований для компенсации нет.

Что советуют военным

Решение суда не отменяет права требовать невыплаченную сумму или обжаловать бездействие воинской части.

Однако если вы претендуете на компенсацию, стоит заранее выяснить, задержали ли вам разовую выплату, или же она является регулярной.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторые военнослужащие могут годами недополучать денежное обеспечение из-за ошибок в начислениях. В одном из таких случаев защитник через суд добился перерасчета за предыдущие годы и получил более 200 тысяч гривен.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Верховной Раде предлагают новые ежемесячные выплаты ветеранам, которые потеряли трудоспособность из-за ранения или заболевания во время службы. Размер помощи хотят привязать к средней зарплате в стране. В отдельных случаях выплаты могут составлять до 100% этого показателя.