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Головна Фінанси Компенсація за затримку виплат: військовим вказали на важливий нюанс

Компенсація за затримку виплат: військовим вказали на важливий нюанс

Ua ru
Дата публікації: 5 червня 2026 08:01
Компенсація за затримку виплат військовим: кому можуть відмовити
Військовослужбовець ЗСУ, гроші. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Військові, яким несвоєчасно виплатили гроші після поранення, не завжди можуть розраховувати на компенсацію через затримку виплат. Закон дозволяє вимагати відшкодування, якщо виникла заборгованність. Проте це правило діє не в усіх випадках.

Про це розповідає Новини. LIVE з посиланням на інформацію Верховного Суду.

До суду звернувся захисник, який із запізненням отримав виплату від військової частини. 

Йшлося про кошти, передбачені постановою Кабінету Міністрів №168, які надаються пораненим військовим під час лікування.

Позиція Верховного Суду

Позивач наполягав на тому, що через затримку виплат втратив частину доходів, тож має право на компенсацію. Адже загальні правила дозволяють вимагати відшкодування за порушення строків виплат.

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Проте суд пояснив, що виплата після поранення має разовий характер.  Хоча ці кошти можуть надходити частинами під час лікування, вони не є регулярною виплатою. 

Чому військовому відмовили

У суді наголошують: компенсація за втрату частини доходів через затримку виплат передбачена лише для постійних грошових надходжень.

Йдеться про:

  • заробітну плату;
  • пенсії;
  • стипендії;
  • інші систематичні виплати.

Тож у даному випадку підстав для компенсації немає.

Що радять військовим  

Рішення суду не скасовує права вимагати невиплачену суму або оскаржувати бездіяльність військової частини.

Однак якщо ви претендуєте на компенсацію, варто заздалегідь з'ясувати, чи вам затримали разову виплату, або ж вона є регулярною.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що деякі військовослужбовці можуть роками недоотримувати грошове забезпечення через помилки у нарахуваннях. В одному з таких випадків захисник через суд домігся перерахунку за попередні роки та отримав понад 200 тисяч гривень.

Також Новини.LIVE розповідали, що у Верховній Раді пропонують нові щомісячні виплати ветеранам, які втратили працездатність через поранення або захворювання під час служби. Розмір допомоги хочуть прив’язати до середньої зарплати в країні. В окремих випадках виплати можуть становити до 100% цього показника.

виплати військовослужбовці грошове забезпечення
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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