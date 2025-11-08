Выплаты собственникам жилья по размещению ВПЛ — сколько они сейчас получают

Компенсация за размещение ВПЛ — кому платят в ноябре
В Украине владельцы жилья продолжают получать компенсацию за бесплатное размещение у себя внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Денежную помощь начислять и в ноябре.
Об этом говорится на сайте Дія.
Сколько выплачивают в ноябре
Размер выплат установлен в постановлении Кабинета министров №1544. Так, владельцам жилья ежемесячно платят по 450 грн за каждого ВПЛ, который живет в их доме.
Какие условия предоставления компенсации
Владелец жилья, если хочет получать деньги от государства за то, что предоставил жилье переселенцам, должен:
- уведомить орган местного самоуправления или военную администрацию о размещении переселенцев не позднее следующего рабочего дня после их заселения;
- подать заявление о получении компенсации не позднее пяти рабочих дней после завершения отчетного месяца;
- предоставить документы, подтверждающие право собственности или пользования жильем.
- обеспечить бесплатное проживание переселенцев, и не брать с них арендную плату.
- размещенные лица должны быть зарегистрированы как внутренне перемещенные.
- не состоять в родственных связях первой степени с переселенцами.
Как подать заявку
Заявления принимают сельские, поселковые или городские советы — все зависит от места проживания заявителя. Кроме заявления, владелец жилья подает:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий право собственности или пользования жильем;
- данные о внутренне перемещенных лицах, проживающих в помещении.
Заявку можно оформить лично или через ЦНАП, а в некоторых громадах—- на портале Дія. Решение о предоставлении компенсации принимается в течение пяти рабочих дней, после чего средства начислят на банковскую карточку владельца.
