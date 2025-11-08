Выплаты собственникам жилья по размещению ВПЛ — сколько они сейчас получают

Купюры 500 и 200 гривен. Фото: УНИАН

В Украине владельцы жилья продолжают получать компенсацию за бесплатное размещение у себя внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Денежную помощь начислять и в ноябре.

Об этом говорится на сайте Дія.

Сколько выплачивают в ноябре

Размер выплат установлен в постановлении Кабинета министров №1544. Так, владельцам жилья ежемесячно платят по 450 грн за каждого ВПЛ, который живет в их доме.

Какие условия предоставления компенсации

Владелец жилья, если хочет получать деньги от государства за то, что предоставил жилье переселенцам, должен:

уведомить орган местного самоуправления или военную администрацию о размещении переселенцев не позднее следующего рабочего дня после их заселения;

подать заявление о получении компенсации не позднее пяти рабочих дней после завершения отчетного месяца;

предоставить документы, подтверждающие право собственности или пользования жильем.

обеспечить бесплатное проживание переселенцев, и не брать с них арендную плату.

размещенные лица должны быть зарегистрированы как внутренне перемещенные.

не состоять в родственных связях первой степени с переселенцами.

Как подать заявку

Заявления принимают сельские, поселковые или городские советы — все зависит от места проживания заявителя. Кроме заявления, владелец жилья подает:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

документ, подтверждающий право собственности или пользования жильем;

данные о внутренне перемещенных лицах, проживающих в помещении.

Заявку можно оформить лично или через ЦНАП, а в некоторых громадах—- на портале Дія. Решение о предоставлении компенсации принимается в течение пяти рабочих дней, после чего средства начислят на банковскую карточку владельца.

