Компенсация за размещение ВПЛ — кому платят в ноябре

Дата публикации 8 ноября 2025 20:13
обновлено: 20:59
Выплаты собственникам жилья по размещению ВПЛ — сколько они сейчас получают
Купюры 500 и 200 гривен. Фото: УНИАН

В Украине владельцы жилья продолжают получать компенсацию за бесплатное размещение у себя внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Денежную помощь начислять и в ноябре. 

Об этом говорится на сайте Дія.

Читайте также:

Сколько выплачивают в ноябре

Размер выплат установлен в постановлении Кабинета министров №1544. Так, владельцам жилья ежемесячно платят по 450 грн за каждого ВПЛ, который живет в их доме.

Какие условия предоставления компенсации

Владелец жилья, если хочет получать деньги от государства за то, что предоставил жилье переселенцам, должен:

  • уведомить орган местного самоуправления или военную администрацию о размещении переселенцев не позднее следующего рабочего дня после их заселения;
  • подать заявление о получении компенсации не позднее пяти рабочих дней после завершения отчетного месяца;
  • предоставить документы, подтверждающие право собственности или пользования жильем.
  • обеспечить бесплатное проживание переселенцев, и не брать с них арендную плату.
  • размещенные лица должны быть зарегистрированы как внутренне перемещенные.
  • не состоять в родственных связях первой степени с переселенцами.

Как подать заявку

Заявления принимают сельские, поселковые или городские советы — все зависит от места проживания заявителя. Кроме заявления, владелец жилья подает:

  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • документ, подтверждающий право собственности или пользования жильем;
  • данные о внутренне перемещенных лицах, проживающих в помещении.

Заявку можно оформить лично или через ЦНАП, а в некоторых громадах—- на портале Дія. Решение о предоставлении компенсации принимается в течение пяти рабочих дней, после чего средства начислят на банковскую карточку владельца.

Ранее мы писали, что государство в ноябре выплатит ВПЛ помощь на проживание. Известно, кто именно получит от 2 до 3 тысяч гривен. Также мы рассказывали о новой бесплатной услуге для переселенцев. Это экспериментальный проект, который ввели в Министерстве здравоохранения.

деньги жилье компенсация ВПЛ война в Украине
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
