Виплати власникам житла за розміщення ВПО — скільки вони зараз отримують

Компенсація за розміщення ВПО — кому платять у листопаді
В Україні власники житла продовжують отримувати компенсацію за безоплатне розміщення у себе внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Грошову допомогу нарахують й у листопаді.
Про це йдеться на сайті Дія.
Скільки виплачують у листопаді
Розмір виплат встановлений у постанові Кабінету міністрів №1544. Так, власникам житла щомісяця платять по 450 грн за кожну ВПО особу, яка живе у їхньому помешканні.
Які умови надання компенсації
Власник житла, якщо хоче отримувати гроші від держави за те, що надав житло переселенцям, повинен:
- повідомити орган місцевого самоврядування або військову адміністрацію про розміщення переселенців не пізніше наступного робочого дня після їх заселення;
- подати заяву про отримання компенсації не пізніше п'яти робочих днів після завершення звітного місяця;
- надати документи, що підтверджують право власності або користування житлом.
- забезпечити безоплатне проживання переселенців, і не брати з них орендну плату.
- розміщені особи повинні бути зареєстровані як внутрішньо переміщені.
- не перебувати у родинних зв'язків першого ступеня з переселенцями.
Як подати заявку
Заяви приймають сільські, селищні або міські ради — усе залежить від місця проживання заявника. Крім заяви, власник житла подає:
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
- документ, який підтверджує право власності або користування житлом;
- дані про внутрішньо переміщених осіб, які проживають у помешканні.
Заявку можна оформити особисто або через ЦНАП, а в деяких громадах — на порталі Дія. Рішення про надання компенсації приймається протягом п'яти робочих днів, після чого кошти нарахують на банківську картку власника.
