Виплати власникам житла за розміщення ВПО — скільки вони зараз отримують

Купюри 500 і 200 гривень. Фото: УНІАН

В Україні власники житла продовжують отримувати компенсацію за безоплатне розміщення у себе внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Грошову допомогу нарахують й у листопаді.

Про це йдеться на сайті Дія.

Скільки виплачують у листопаді

Розмір виплат встановлений у постанові Кабінету міністрів №1544. Так, власникам житла щомісяця платять по 450 грн за кожну ВПО особу, яка живе у їхньому помешканні.

Які умови надання компенсації

Власник житла, якщо хоче отримувати гроші від держави за те, що надав житло переселенцям, повинен:

повідомити орган місцевого самоврядування або військову адміністрацію про розміщення переселенців не пізніше наступного робочого дня після їх заселення;

подати заяву про отримання компенсації не пізніше п'яти робочих днів після завершення звітного місяця;

надати документи, що підтверджують право власності або користування житлом.

забезпечити безоплатне проживання переселенців, і не брати з них орендну плату.

розміщені особи повинні бути зареєстровані як внутрішньо переміщені.

не перебувати у родинних зв'язків першого ступеня з переселенцями.

Як подати заявку

Заяви приймають сільські, селищні або міські ради — усе залежить від місця проживання заявника. Крім заяви, власник житла подає:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

документ, який підтверджує право власності або користування житлом;

дані про внутрішньо переміщених осіб, які проживають у помешканні.

Заявку можна оформити особисто або через ЦНАП, а в деяких громадах — на порталі Дія. Рішення про надання компенсації приймається протягом п'яти робочих днів, після чого кошти нарахують на банківську картку власника.

