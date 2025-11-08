Відео
Україна
Компенсація за розміщення ВПО — кому платять у листопаді

Компенсація за розміщення ВПО — кому платять у листопаді

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 20:13
Оновлено: 20:59
Виплати власникам житла за розміщення ВПО — скільки вони зараз отримують
Купюри 500 і 200 гривень. Фото: УНІАН

В Україні власники житла продовжують отримувати компенсацію за безоплатне розміщення у себе внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Грошову допомогу нарахують й у листопаді.

Про це йдеться на сайті Дія

Читайте також:

Скільки виплачують у листопаді 

Розмір виплат встановлений у постанові Кабінету міністрів №1544. Так, власникам житла щомісяця платять по 450 грн за кожну ВПО особу, яка живе у їхньому помешканні.

Які умови надання компенсації

Власник житла, якщо хоче отримувати гроші від держави за те, що надав житло переселенцям, повинен: 

  • повідомити орган місцевого самоврядування або військову адміністрацію про розміщення переселенців не пізніше наступного робочого дня після їх заселення;
  • подати заяву про отримання компенсації не пізніше п'яти робочих днів після завершення звітного місяця; 
  • надати документи, що підтверджують право власності або користування житлом. 
  • забезпечити безоплатне проживання переселенців, і не брати з них орендну плату. 
  • розміщені особи повинні бути зареєстровані як внутрішньо переміщені. 
  • не перебувати у родинних зв'язків першого ступеня з переселенцями.

Як подати заявку 

Заяви приймають сільські, селищні або міські ради — усе залежить від місця проживання заявника. Крім заяви, власник житла подає: 

  • паспорт або інший документ, що посвідчує особу; 
  • документ, який підтверджує право власності або користування житлом; 
  • дані про внутрішньо переміщених осіб, які проживають у помешканні. 

Заявку можна оформити особисто або через ЦНАП, а в деяких громадах — на порталі Дія. Рішення про надання компенсації приймається протягом п'яти робочих днів, після чого кошти нарахують на банківську картку власника.

Раніше ми писали, що держава у листопаді виплатить ВПО допомогу на проживання. Відомо, хто саме отримає від 2 до 3 тисяч гривень. Також ми розповідали про нову безкоштовну послугу для переселенців. Це експериментальний проєкт, який запровадили у Міністерстві охорони здоров’я.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
