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Компенсация за аренду жилья — кто из нардепов получил больше всего

3 июля 2024 13:30
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Аренда жилья для политиков — какие суммы компенсаций в 2024 году
Заседание Верховной Рады. Фото: rada.gov.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Обнародованы суммы компенсаций из государственного бюджета народным депутатам Верховной Рады за аренду жилья. В целом выплатили 4,6 млн гривен в апреле-мае 2024 года.

Об этом говорится в обнародованной информации Верховной Рады.

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Согласно обнародованному на парламентском сайте списку народных депутатов, в апреле из госказны ушло 2,34 млн гривен компенсации за арендованные квартиры или номера в гостиницах.

В частности, в апреле средняя сумма выплаты превышала среднюю заработную плату в Украине — около 20 тысяч гривен.

В апреле самые большие суммы компенсаций выплатили депутатам из фракции "Слуга народа" Михаилу Ананченко и Андрею Богданцу — по 59,15 тыс. гривен.

В мае политикам выплатили 2,289 млн гривен на аренду жилья. В среднем каждый из них получил 19,5 тыс. гривен.

Наибольшие выплаты с января по апрель получила народная депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Яцик — 78,65 тыс. гривен.

Согласно закону "О статусе народного депутата Украины", расходы на обеспечение деятельности Верховной Рады предусматривают предоставление средств на аренду жилья/гостиничного номера. Таким правом могут воспользоваться депутаты, не имеющие жилья в столице, а их официальный адрес проживания — на расстоянии более 30 километров от столицы.

Отмечается, что большинство депутатов также получали компенсации за жилье с января по апрель.

С исчерпывающим списком можно ознакомиться по ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине заработная плата, обнародованная чиновниками в декларациях за 2022 год, существенно возросла против довоенного, 2021 года. Разница составляет более 60%.

Также мы писали, что в мае средняя зарплата чиновников составила 50,9 тысяч гривен. Это значительно превышает показатель в январе 2024 года, когда он составил 38,6 тыс. гривен.

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