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Компенсація за оренду житла — хто з нардепів отримав найбільше

3 липня 2024 13:30
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Оренда житла для політиків — які суми компенсацій отримали у 2024 році
Засідання Верховної Ради. Фото: rada.gov.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Оприлюднено суми компенсацій з державного бюджету народним депутатам Верховної Ради за оренду житла. Загалом виплатили 4,6 млн гривень у квітні-травні 2024 року.

Про це йдеться в оприлюдненій інформації Верховної Ради.

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Відповідно до оприлюдненого на парламентському сайті списку народних депутатів, у квітні з держказни пішло 2,34 млн гривень компенсації за орендовані квартири чи номери у готелях.

Зокрема, у квітні середня сума виплати перевищувала середню заробітну плату в Україні — близько 20 тисяч гривень.

У квітні найбільші суми компенсацій виплатили депутатам з фракції "Слуга народу" Михайлу Ананченку та Андрію Богданцю — по 59,15 тис. гривень.

У травні політикам виплатили 2,289 млн гривень на оренду житла. У середньому кожен з них отримав по 19,5 тис. гривень.

Найбільші виплати з січня по квітень отримала народна депутатка від фракції "Слуга народу" Юлія Яцик — 78,65 тис. гривень.

Відповідно до закону "Про статус народного депутата України", видатки на забезпечення діяльності Верховної Ради передбачається надання коштів на оренду житла/готельного номера. Таким правом можуть скористатися депутати, які не мають житла у столиці, а їхня офіційна адреса проживання — на відстані понад 30 кілометрів від столиці.

Зазначається, що більшість депутатів також одержували компенсації за житло з січня по квітень.

З вичерпним списком можна ознайомитися за посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні заробітна плата, яку оприлюднили чиновники у деклараціях за 2022 рік, суттєво зросла проти довоєнного, 2021 року. Різниця становить більш ніж 60%.

Також ми писали, що у травні середня зарплата чиновників становила 50,9 тис. гривень. Це значно перевищує показник у січні 2024 року, коли вона становила 38,6 тис. гривень.

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