Оренда житла для політиків — які суми компенсацій отримали у 2024 році

Компенсація за оренду житла — хто з нардепів отримав найбільше
Оприлюднено суми компенсацій з державного бюджету народним депутатам Верховної Ради за оренду житла. Загалом виплатили 4,6 млн гривень у квітні-травні 2024 року.
Про це йдеться в оприлюдненій інформації Верховної Ради.
Які суми компенсацій виплатили політикам за оренду
Відповідно до оприлюдненого на парламентському сайті списку народних депутатів, у квітні з держказни пішло 2,34 млн гривень компенсації за орендовані квартири чи номери у готелях.
Зокрема, у квітні середня сума виплати перевищувала середню заробітну плату в Україні — близько 20 тисяч гривень.
У квітні найбільші суми компенсацій виплатили депутатам з фракції "Слуга народу" Михайлу Ананченку та Андрію Богданцю — по 59,15 тис. гривень.
У травні політикам виплатили 2,289 млн гривень на оренду житла. У середньому кожен з них отримав по 19,5 тис. гривень.
Найбільші виплати з січня по квітень отримала народна депутатка від фракції "Слуга народу" Юлія Яцик — 78,65 тис. гривень.
Відповідно до закону "Про статус народного депутата України", видатки на забезпечення діяльності Верховної Ради передбачається надання коштів на оренду житла/готельного номера. Таким правом можуть скористатися депутати, які не мають житла у столиці, а їхня офіційна адреса проживання — на відстані понад 30 кілометрів від столиці.
Зазначається, що більшість депутатів також одержували компенсації за житло з січня по квітень.
З вичерпним списком можна ознайомитися за посиланням.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні заробітна плата, яку оприлюднили чиновники у деклараціях за 2022 рік, суттєво зросла проти довоєнного, 2021 року. Різниця становить більш ніж 60%.
Також ми писали, що у травні середня зарплата чиновників становила 50,9 тис. гривень. Це значно перевищує показник у січні 2024 року, коли вона становила 38,6 тис. гривень.
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