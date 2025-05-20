Денежная компенсация за неиспользованные военными отпуска — как изменятся выплаты в 2025 году

Человек в военной форме кладет деньги в карман. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинские военнослужащие, которые защищают государство от российского вторжения, не всегда могут воспользоваться своим правом на отпуск. Поэтому Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки недавно рекомендовал парламенту поддержать обновленный механизм по выплатам денежной компенсации за все неиспользованные дни отпусков во время военного положения.

Об этом говорится в проекте Закона № 11495 на сайте ВРУ.

Реклама

Читайте также:

Денежная компенсация за все неиспользованные дни отпусков — что изменится для родственников военных

Как отмечают в пресс-службе парламента, речь идет о выплатах в случае гибели защитника. Так, нововведения предусматривают, что после смерти военного денежную компенсацию за все неиспользованные дни отпуска будут получать лица, которые были определены в распоряжении военнослужащего. Если об этих людях не будет ничего указано в документе — денежная компенсация попадет в состав наследства.

В то же время на странице Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в социальной сети Facebook объяснили, что неиспользованные во время военной службы дни ежегодных основного и дополнительного отпусков, а также дополнительного отпуска военнослужащим, имеющим ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, предусмотрены для:

участников боевых действий;

пострадавших участников Революции достоинства;

лиц с инвалидностью вследствие войны.

За эти виды отпусков, если они не были использованы в особый период с началом мобилизации, военнослужащие получат денежные компенсации. Начисления будут происходить в год увольнения военнослужащих со службы.

Ранее сообщалось, что единовременную денежную помощь планируют предоставлять людям, которые находились на содержании военнослужащего до его гибели на войне. Парламент, в частности, уже определил, кто сможет претендовать на получение финподдержки. Узнавайте также, как военным правильно оформить пенсию.