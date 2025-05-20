Грошова компенсація за невикористані військовими відпустки — як зміняться виплати у 2025 році

Людина у військовій формі кладе гроші у кишеню. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українські військовослужбовці, які боронять державу від російського вторгнення, не завжди можуть скористатися своїм правом на відпустку. Тож Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки нещодавно рекомендував парламенту підтримати оновлений механізм щодо виплат грошової компенсації за усі невикористані дні відпусток під час воєнного стану.

Про це йдеться у проєкті Закону № 11495 на сайті ВРУ.

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Як зазначають у пресслужбі парламенту, мова йде про виплати у разі загибелі захисника. Так, нововведення передбачають, що після смерті військового грошову компенсацію за усі невикористані дні відпустки отримуватимуть особи, які були визначені у розпорядженні військовослужбовця. Якщо про цих людей не буде нічого вказано у документі — грошова компенсація потрапить до складу спадщини.

Водночас на сторінці Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки у соціальній мережі Facebook пояснили, що невикористані під час військової служби дні щорічних основної та додаткової відпусток, а також додаткової відпустки військовослужбовцям, які мають дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, передбачені для:

учасників бойових дій;

постраждалих учасників Революції гідності;

осіб з інвалідністю внаслідок війни.

За ці види відпусток, якщо вони не були використані в особливий період з початком мобілізації, військовослужбовці отримають грошові компенсації. Нарахування здійснюватимуть у рік звільнення військовослужбовців зі служби.

Раніше повідомлялося, що одноразову грошову допомогу планують надавати людям, які перебували на утриманні військовослужбовця до його загибелі на війні. Парламент, зокрема, вже визначив, хто зможе претендувати на отримання фінпідтримки. Дізнавайтесь також, як військовим правильно оформити пенсію.