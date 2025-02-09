Компенсация за трудоустройство безработных в 2025 году — как получить деньги

Компенсация работодателям в 2025 — за что платит государство
В Украине работодатели, которые трудоустраивают безработных граждан, могут получить обратно 50% денег, потраченных на зарплату. Но для этого нужно, чтобы украинец официально зарегистрировался на бирже труда и пробыл в статусе безработного не менее месяца.
В управлении инспекционной деятельности в Винницкой области объяснили, как работодателям получить государственную компенсацию за трудоустройство безработных.
Деньги за работу для официально зарегистрированных безработных — как получить
Государство вернет работодателю 50% от суммы минимальной зарплаты, если он предоставит работу:
- гражданам с инвалидностью, которые еще не стали пенсионерами;
- участникам боевых действий;
- украинцам, которым до наступления права на пенсию по возрасту осталось не более пяти лет.
"Срок трудоустройства должен составлять не менее одного года", — говорится в сообщении.
Какую сумму возвращают работодателям
Размер компенсации составляет 50% фактических расходов на оплату труда, но не может превышать размера минимальной зарплаты на момент выплаты. По состоянию на 2025 год размер выплаты от 4 до 8 тыс. грн.
Общая продолжительность выплаты компенсации составляет шесть месяцев в течение года.
Как получить компенсацию
За выплатой работодатель или его уполномоченное лицо обращается в центры занятости. Обращение подается:
- лично;
- онлайн: в электронном кабинете работодателя с наложением электронной подписи.
Напомним, что работодателям дают деньги не только за трудоустройство безработных. Мы уже объясняли, при выполнении какого условия можно получить до 120 тыс. грн.
Также мы писали, что у украинцев выросли зарплаты. Больше получают, в частности, теплотехники и руководители с недвижимостью.
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