Компенсация за трудоустройство безработных в 2025 году — как получить деньги

Деньги в руках. Фото: УНИАН

В Украине работодатели, которые трудоустраивают безработных граждан, могут получить обратно 50% денег, потраченных на зарплату. Но для этого нужно, чтобы украинец официально зарегистрировался на бирже труда и пробыл в статусе безработного не менее месяца.

В управлении инспекционной деятельности в Винницкой области объяснили, как работодателям получить государственную компенсацию за трудоустройство безработных.

Читайте также:

Деньги за работу для официально зарегистрированных безработных — как получить

Государство вернет работодателю 50% от суммы минимальной зарплаты, если он предоставит работу:

гражданам с инвалидностью, которые еще не стали пенсионерами;

участникам боевых действий;

украинцам, которым до наступления права на пенсию по возрасту осталось не более пяти лет.

"Срок трудоустройства должен составлять не менее одного года", — говорится в сообщении.

Какую сумму возвращают работодателям

Размер компенсации составляет 50% фактических расходов на оплату труда, но не может превышать размера минимальной зарплаты на момент выплаты. По состоянию на 2025 год размер выплаты от 4 до 8 тыс. грн.

Общая продолжительность выплаты компенсации составляет шесть месяцев в течение года.

Как получить компенсацию

За выплатой работодатель или его уполномоченное лицо обращается в центры занятости. Обращение подается:

лично;

онлайн: в электронном кабинете работодателя с наложением электронной подписи.

Напомним, что работодателям дают деньги не только за трудоустройство безработных. Мы уже объясняли, при выполнении какого условия можно получить до 120 тыс. грн.

Также мы писали, что у украинцев выросли зарплаты. Больше получают, в частности, теплотехники и руководители с недвижимостью.