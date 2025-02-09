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Компенсация работодателям в 2025 — за что платит государство

9 февраля 2025 19:24
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Компенсация за трудоустройство безработных в 2025 году — как получить деньги
Деньги в руках. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

В Украине работодатели, которые трудоустраивают безработных граждан, могут получить обратно 50% денег, потраченных на зарплату. Но для этого нужно, чтобы украинец официально зарегистрировался на бирже труда и пробыл в статусе безработного не менее месяца.

В управлении инспекционной деятельности в Винницкой области объяснили, как работодателям получить государственную компенсацию за трудоустройство безработных.

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Государство вернет работодателю 50% от суммы минимальной зарплаты, если он предоставит работу:

  • гражданам с инвалидностью, которые еще не стали пенсионерами;
  • участникам боевых действий;
  • украинцам, которым до наступления права на пенсию по возрасту осталось не более пяти лет.

"Срок трудоустройства должен составлять не менее одного года", — говорится в сообщении.

Какую сумму возвращают работодателям

Размер компенсации составляет 50% фактических расходов на оплату труда, но не может превышать размера минимальной зарплаты на момент выплаты. По состоянию на 2025 год размер выплаты от 4 до 8 тыс. грн.

Общая продолжительность выплаты компенсации составляет шесть месяцев в течение года.

Как получить компенсацию

За выплатой работодатель или его уполномоченное лицо обращается в центры занятости. Обращение подается:

  • лично;
  • онлайн: в электронном кабинете работодателя с наложением электронной подписи.

Напомним, что работодателям дают деньги не только за трудоустройство безработных. Мы уже объясняли, при выполнении какого условия можно получить до 120 тыс. грн.

Также мы писали, что у украинцев выросли зарплаты. Больше получают, в частности, теплотехники и руководители с недвижимостью.

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