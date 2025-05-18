Компенсация налогов в 2025 году — что об этом известно

Компенсация налогов — кто может получить в 2025 году
Внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) с ограниченными финансовыми возможностями государство предоставляет субсидию на аренду жилья. При этом на господдержку в виде уплаты налогов могут рассчитывать владельцы квартир или домов.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, что нужно об этом знать.
Кто может получить компенсацию
По информации Министерства социальной политики Украины, компенсация налогов предоставляется: физическим лицам и физическим лицам-предпринимателям (ФЛП), которые осуществляют соответствующую деятельность.
При этом ФЛП на едином налоге I группы лишены права сдавать жилье в аренду. Также важно знать, что:
- ФЛП на едином налоге II и III групп могут сдавать жилье, если имеют КВЭД 68.20 "Предоставление в аренду и эксплуатацию недвижимого имущества".
- юридические лица могут сдавать жильё в аренду, но компенсацию им не выплачивают.
"В аренду можно сдавать как все жилое помещение, так и его часть (комнату)", — отметили в ведомстве.
Также арендодатели, которые участвуют в проекте предоставляя жилье для ВПЛ, получают дополнительные преимущества, среди которых:
- снижение налоговой нагрузки (покрытие государством налога на доходы физических лиц (НДФЛ), единого налога (ЕН) и военного сбора;
- защита интересов арендодателя, в частности юридических лиц, условиями договора аренды;
- минимальные требования к арендодателю;
- упрощенная коммуникация и возможность подавать документы онлайн, в частности из-за рубежа;
- гарантия платежеспособности арендатора благодаря субсидии от государства.
К тому же государство компенсирует арендодателям налоги и сборы. Так, налог на доход физического лица (НДФЛ), единый налог и военный сбор подлежат уплате с дохода от аренды.
"Компенсация начисляется за каждый месяц, когда была осуществлена выплата субсидии", — пояснили в Минсоце.
При этом для каждого владельца жилья, который поставил в заявлении отметку о согласии на получение компенсации налогов, компенсация рассчитывается индивидуально, с учетом:
- выбранной системы налогообложения;
- стоимости аренды, учитывая социальные нормативы и региональные различия цен.
Размер компенсации является следующим:
- для физических лиц, ФЛП на общей системе налогообложения на основе предельной стоимости аренды жилья с применением ставки НДФЛ (18%) и военного сбора (5%);
- для ФЛП на едином налоге II группы расчет компенсации проводится с учетом ставки ЕН, военного сбора.
Компенсацию выплачивает Пенсионный фонд Украины (ПФУ) ежеквартально — на текущий счет арендодателя, открытый в уполномоченном банке, реквизиты которого нужно указать в договоре аренды.
К слову, детям переселенцев в мае 2025 года предоставляют финпомощь для покупки планшетов. Так благотворители хотят поддерживать маленьких украинцев, которые учатся дистанционно.
Также известно, что ВПЛ пользуются господдержкой, размер которой составляет от 2 до 3 тыс. грн. Недавно мы объясняли, отменят ли эту выплату переселенцам за покупку валюты.
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