Компенсация налогов в 2025 году — что об этом известно

Купюры по 500 гривен. Фото: УНИАН

Внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) с ограниченными финансовыми возможностями государство предоставляет субсидию на аренду жилья. При этом на господдержку в виде уплаты налогов могут рассчитывать владельцы квартир или домов.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что нужно об этом знать.

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Кто может получить компенсацию

По информации Министерства социальной политики Украины, компенсация налогов предоставляется: физическим лицам и физическим лицам-предпринимателям (ФЛП), которые осуществляют соответствующую деятельность.

При этом ФЛП на едином налоге I группы лишены права сдавать жилье в аренду. Также важно знать, что:

ФЛП на едином налоге II и III групп могут сдавать жилье, если имеют КВЭД 68.20 "Предоставление в аренду и эксплуатацию недвижимого имущества".

юридические лица могут сдавать жильё в аренду, но компенсацию им не выплачивают.

"В аренду можно сдавать как все жилое помещение, так и его часть (комнату)", — отметили в ведомстве.

Также арендодатели, которые участвуют в проекте предоставляя жилье для ВПЛ, получают дополнительные преимущества, среди которых:

снижение налоговой нагрузки (покрытие государством налога на доходы физических лиц (НДФЛ), единого налога (ЕН) и военного сбора;

защита интересов арендодателя, в частности юридических лиц, условиями договора аренды;

минимальные требования к арендодателю;

упрощенная коммуникация и возможность подавать документы онлайн, в частности из-за рубежа;

гарантия платежеспособности арендатора благодаря субсидии от государства.

К тому же государство компенсирует арендодателям налоги и сборы. Так, налог на доход физического лица (НДФЛ), единый налог и военный сбор подлежат уплате с дохода от аренды.

"Компенсация начисляется за каждый месяц, когда была осуществлена выплата субсидии", — пояснили в Минсоце.

При этом для каждого владельца жилья, который поставил в заявлении отметку о согласии на получение компенсации налогов, компенсация рассчитывается индивидуально, с учетом:

выбранной системы налогообложения;

стоимости аренды, учитывая социальные нормативы и региональные различия цен.

Размер компенсации является следующим:

для физических лиц, ФЛП на общей системе налогообложения на основе предельной стоимости аренды жилья с применением ставки НДФЛ (18%) и военного сбора (5%);

для ФЛП на едином налоге II группы расчет компенсации проводится с учетом ставки ЕН, военного сбора.

Компенсацию выплачивает Пенсионный фонд Украины (ПФУ) ежеквартально — на текущий счет арендодателя, открытый в уполномоченном банке, реквизиты которого нужно указать в договоре аренды.

К слову, детям переселенцев в мае 2025 года предоставляют финпомощь для покупки планшетов. Так благотворители хотят поддерживать маленьких украинцев, которые учатся дистанционно.

Также известно, что ВПЛ пользуются господдержкой, размер которой составляет от 2 до 3 тыс. грн. Недавно мы объясняли, отменят ли эту выплату переселенцам за покупку валюты.