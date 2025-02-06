Выплаты на электроотопление — где и кто получит денежную помощь

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторые граждане могут получить компенсации за электроотопление от Благотворительного фонда "Каритас Чернигов". Речь идет о жителях четырех громад Черниговской области.

Об этом сообщает БФ "Каритас Чернигов" в Telegram.

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Кто может получить компенсацию за отопление

Как отмечается, фонд "Каритас Чернигов" предоставит денежную помощь за электроотопление тем гражданам, кто имеет индивидуальное отопление. Такой возможностью смогут воспользоваться жители Нежинской, Носовской, Лосиновской, Плисковской громады.

"Уважаемые бенефициары: Нежинской, Носовской, Лосиновской, Плисковской громад! Продолжаем поддерживать вас и имеем возможность компенсировать оплату за электроотопление, у кого индивидуальное отопление дома", — говорится в сообщении.

Как украинцам можно получить помощь

Компенсация за отопление от благотворителей доступна таким жителям громад Черниговщины:

люди с инвалидностью (первая-вторая группы);

многодетные семьи с детьми до 18 лет;

одинокие мать/отец/опекуны с несовершеннолетними детьми;

одинокие пожилые люди от 60 лет и старше.

Граждане должны собрать следующие документы (оригиналы):

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код для всех взрослых членов семьи;

документ, где удостоверяется уязвимая категория населения;

справка о составе семьи;

справка о доходах (доход в среднем за месяц не может быть выше 6318 грн на одного человека);

справка из банка о счете (IBAN);

последняя квитанция по оплате за электроэнергию.

Выдача помощи происходит с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Нежин, пер. Ф. Проценко, 6.

Детали можно уточнить по номеру телефона: 0960943235.

"В случае, если вы не будете иметь всех вышеуказанных документов, к сожалению, вам будет отказано", — сообщили в фонде.

Объявление. Источник: БФ "Каритас Чернигов"

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