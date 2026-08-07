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Некачественные услуги в спортзале: как украинцам вернуть деньги за абонемент

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2026 16:00
Абонемент в спортзал или бассейн: что нужно проверить перед оплатой и когда можно требовать компенсацию
Женщина в спортзале, деньги в кошельке. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Покупка абонемента в спортзал или бассейн — это не просто оплата за возможность тренироваться. На самом деле в этот момент между клиентом и заведением заключается договор, а значит, потребитель получает определенные права. Если же обещанные услуги не предоставляются или их качество не соответствует заявленному, украинцы могут требовать возврата средств.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Что стоит проверить перед оплатой

Специалисты советуют не спешить оплачивать абонемент только из-за акции или скидки. Перед покупкой необходимо внимательно ознакомиться с условиями пользования. В частности, стоит узнать:

  • на какой срок действует абонемент;
  • можно ли приостановить или "заморозить" его действие;
  • при каких условиях возможен возврат средств;
  • каков график работы заведения;
  • какие дополнительные правила или ограничения действуют для посетителей.

Об всех этих условиях администрация обязана сообщить клиенту еще до момента оплаты.

Какую информацию должен предоставить спортзал

В соответствии с Законом Украины "О защите прав потребителей" владелец спортивного клуба или бассейна должен предоставить полную информацию о перечне услуг, их стоимости, правилах посещения и возможных дополнительных платежах. Кроме того, в заведении обязательно должен быть оборудован уголок потребителя с информацией о предприятии и порядке оказания услуг.

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В каких случаях можно вернуть деньги

Если спортзал или бассейн не выполняет своих обязательств, клиент имеет право требовать возврата средств или расторжения договора. Например, основанием для этого могут служить:

  • закрытие бассейна на ремонт;
  • неисправное или недоступное тренажерное оборудование;
  • отмена тренировок или других услуг, которые были заявлены при продаже абонемента.

В Госпродпотребслужбе отмечают, что если услуги предоставляются не в полном объеме или их качество не соответствует условиям договора, потребитель имеет законное право требовать компенсацию.

Что делать, если деньги отказываются возвращать

Сначала рекомендуется обратиться к администрации заведения с устным или письменным требованием урегулировать ситуацию.

Если же договориться не удалось, потребитель может подать официальное обращение в территориальный орган Госпродпотребслужбы по месту нахождения спортзала или бассейна. Именно этот орган контролирует соблюдение законодательства в сфере защиты прав потребителей.

Ранее Новини.LIVE сообщали, как вернуть потерянную посылку. Если посылка Новой почты долго не меняет статус, сначала стоит проверить ее местонахождение через онлайн-отслеживание или мобильное приложение. Если отправление по-прежнему не движется, компания рекомендует обратиться в службу поддержки с номером экспресс-накладной.

Также Новини.LIVE писали, что мошенники начали массово звонить украинцам, выдавая себя за сотрудников СБУ и других правоохранительных органов. Мошенники запугивают вымышленными уголовными делами, требуют деньги или банковские данные, тогда как в СБУ призывают не выполнять такие требования, не сообщать конфиденциальную информацию и сразу же сообщать о подобных случаях на горячую линию.

деньги компенсация спортзал
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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