Компенсации за погибших в результате войны: украинцы могут получить новые выплаты

Человек после обстрела, деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Украинцы, потерявшие близких в результате российских обстрелов, смогут получить международные компенсации. Для этого уже сейчас можно подавать заявления в Международный реестр ущерба, который постепенно расширяет перечень категорий, подлежащих возмещению.

Об этом сообщила председатель парламентского комитета по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк в эфире программы Ранок.LIVE.

Сегодня Международный реестр убытков уже работает. В нем предусмотрено 35 категорий убытков, из которых 21 уже доступна для подачи заявлений. Поэтому украинцам, пострадавшим от войны, рекомендуют не ждать запуска компенсационного механизма, а регистрировать свои потери уже сейчас.

Следующий этап — создание Международной компенсационной комиссии, которая будет рассматривать заявления и определять суммы выплат. После этого планируется запустить Компенсационный фонд, из которого пострадавшие будут получать средства.

Одним из ключевых источников пополнения этого фонда станут замороженные российские активы.

По словам Шуляк, будущие выплаты коснутся не только семей погибших. Компенсации также смогут получить люди, лишившиеся жилья, имущества, работы или пострадавшие во время российской оккупации.

Стоит отметить, что на данный момент в Украине нет отдельной государственной программы компенсаций именно для семей погибших гражданских лиц. Ведь большая часть средств из бюджета сейчас направляется на финансирование Сил безопасности и обороны.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы, чье имущество пострадало из-за войны, могут получить государственную компенсацию по программе "єВідновлення". Она уже помогает владельцам поврежденного и разрушенного жилья, а теперь власти хотят ввести аналогичный механизм и для автомобилей, которые были повреждены или уничтожены в результате боевых действий.

Также Новини.LIVE писали, что украинцы смогут претендовать на новые компенсации. Предусматривается, что в будущем можно будет обращаться за возмещением убытков, причиненных войной, в частности за разрушенное имущество, потерю жилья и другие последствия войны.