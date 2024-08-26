Долги по зарплатам в Украине растут — ТОП-3 региона, где самая плохая ситуация в 2024 году

Пустой кошелек. Фото: fakty.ua

В Украине компании наращивают задолженность по зарплате перед своими работниками. Речь идет о почти двух тысячах предприятий, где существуют проблемы с расчетом за работу подчиненным.

Об этом информируют аналитики портала Опендатабот.

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Ситуация с зарплатными долгами в Украине

Как отмечается, эксперты ссылаются на данные Министерства юстиции. Согласно им, более 34 тысяч долгов по зарплате работникам было зарегистрировано по состоянию на 6 августа текущего года.

При этом больше всего производств по зарплатной задолженности было зарегистрировано в 2021 году. Тогда насчитывалось 6,3 тысячи. В то же время, после начала полномасштабной войны новых производств уменьшилось на 29%. Однако в прошлом году число выросло на 6,6%, а в 2024 году предприятия увеличили объем долга перед сотрудниками на 7,1% против всего прошлого года.

По состоянию на этот год уже 1,872 тысячи компаний задолжали зарплату подчиненным. В списке регионов с яростными должниками:

Сумская область — 5,6 тысячи производств (доля в 16,4% от общего количества);

Киев — 3,4 тысячи долгов по зарплате (доля в 9,8%);

Днепропетровская область — 2,2 тысячи долгов (доля в 6,6%).

Графика. Источник: Опендатабот

В то же время, в почти трех тысячах производств по долгам не указаны регионы.

Среди организационно-правовых форм (ОПФ) крупнейшие должники — госкомпании и акционерные общества — более 11 и 9 тысяч производств или доли 33,8% и 28,8% соответственно.

Далее следует ООО — 4,9 тысячи или 14,2%. Дочерние и коммунальные предприятия — 12,5% и 4,3% соответственно.

Известно, что больше всего задолжало работникам Сумское машиностроительное научно-производственное объединение — 4,071 тысячи производств или доля в 11,8%. На дочерние предприятия облавтодора приходится 9,7% от общего числа долгов по зарплате: 3,3 тысячи производств.

Графика. Источник: Опендатабот

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине военнослужащие имеют право на ежегодную денежную помощь. Речь идет о выплатах для решения трудных социально-бытовых вопросов.

Также мы писали, что за последний год существенно выросла оплата труда граждан. Об этом свидетельствует показатель средней заработной платы, утверждаемый Пенсионным фондом для расчета пенсии в стране.