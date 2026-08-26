ПриватБанк стягує комісію під час сплати послуг ЖКГ: що треба знати пенсіонерам

Жінка похилого віку на тлі відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Державний "ПриватБанк" не стягує комісію під час оплати житлово-комунальних послуг з власників пенсійних карт, оскільки для таких громадян діє пільговий режим обслуговування. Попри це, деякі клієнти похилого віку, не знаючи певних правил, можуть надалі переплачувати за такі фінансові операції.

Про те, які діють правила для громадян похилого віку, розповідає редакція Новини.LIVE.

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Коли ПриватБанк стягує комісію під час сплати послуг ЖКГ

За інформацією держфінустанови, ПриватБанк є однією з найбільших в країні договірних баз з комунальними підприємствами, що дозволяє робити більшість комунальних платежів безкоштовними.

Однак, як зазначила одна з громадянок на сторінці банку у соцмережі Facebook, попри те, що є пенсіонеркою, вона надалі платить комісію під час розрахунку за комунальні послуги. Жінка зауважила, що при цьому в банку її запевняли, що з пенсії не братимуть додаткову плату.

"ПриватБанк може і непоганий, але чому він з мене, пенсіонерки, бере комісію, коли я плачу за комуналку?", — йдеться у зверненні.

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Згідно з умовами фінустанови, пенсіонери можуть сплачувати житлово-комунальні послуги через ПриватБанк без додаткових комісій виключно, якщо використовують для цього пенсійні картки ("Картки для виплат"). Тоді як на всі решта — відповідна пільга не поширюється.

Також для пенсіонерів в банку діє нульова комісія тільки тоді, коли платежі здійснюються банківськими картами, а не готівкою.

Для того, щоб скористатися такою перевагою, необхідно оплачувати квитанції пенсійними картками:

У будь-якому відділенні ПриватБанку;

Через банкомат;

У терміналі самообслуговування;

За допомогою служби підтримки за номером 3700.

Також без комісійних зборів можлива оплата комуналки через мобільний застосунок "Приват24" з картки для виплат (якщо сума не вища за 5 000 грн, а кількість платежів за місяць — не більше 15).

Зокрема, після оплати онлайн електронну платіжку можна зберегти або роздрукувати, а в разі потреби — отримати паперову у банківському відділенні.

Тобто, у разі використання інших карток або оплати готівковими коштами, ПриватБанк буде стягувати комісію.

Інші переваги для пенсійних карток:

Немає комісії за нарахування пенсійних коштів на картки від ПФУ;

Відсутні комісії у разі зняття готівки в усіх банкоматах країни;

Не передбачена плата за перекази коштів на картки Універсальна, Універсальна Gold або інтернет-картки.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що ПриватБанк у 2026 році влаштовує перевірки на предмет законності джерел доходів. На цей час можливе блокування рахунків. Для зняття обмежень банк може вимагати надання документів, що підтвердять законність коштів. Зокрема, необхідно буде надати податкову декларацію ФОП з відміткою від Податкової служби.

Ще Новини.LIVE писали про те, що, якщо клієнтам ПриватБанку не вдається актуалізувати інформацію дистанційно через "Приват24", то потрібно звернутись до відділення з додатковими документами. Обов'язково треба мати при собі паспорт та ідентифікаційний код, а також за необхідності — додаткові документи для підтвердження доходів.