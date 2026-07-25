Ощадбанк списує з пенсійних карток до 180 грн комісії: як не платити

Банківське відділення, картка в руках жінки. Ощадбанк, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Державна фінустанова "Ощадбанк" може стягувати з пенсійних карток за одну з послуг по 120 чи 180 грн щороку. Відомо, коли передбачається списання відповідної комісії та як клієнтам похилого віку не переплачувати.



Про те, як зберегти кошти, розповідають Новини.LIVE, посилаючись на матеріали банку.

За що стягують з пенсійних карток до 180 грн в Ощадбанку

Як зазначається на порталі державної банківської установи, з усіх клієнтів, зокрема власників пенсійних рахунків, відбувається автоматичне списання коштів за користування SMS-інформуванням. Така послуга щоразу сповіщає про здійснення фінансових операцій з банківськими рахунками, завдяки чому клієнт завжди поставлений до відома про будь-які поповнення чи зняття грошей.

Зокрема, у разі отримання доступу до платіжної картки сторонніх осіб та несанкціонованого списання коштів, то одразу надійде повідомлення і клієнт може без зволікань звернутися до контакт-центру банку для оперативного блокування рахунку.

Окрім того, за рахунок підключення такого сервісу громадянин може швидко дізнатись:

про стан балансу на рахунку;

терміни дії платіжних карток;

суми платежів за кредитним договором.

Завдяки такій опції можна блокувати картку та змінити пін-код, а користування сервісом регулюється самостійно. Зокрема, якщо у людини паралельно на телефоні є мобільний застосунок "Ощад24", то послугу смс-інформування можна вимкнути.

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Відмовитися від сервісу варто, зважаючи на те, що він є платним для пенсійних карток:

сповіщення через SMS — 15 грн щомісяця (180 грн за рік);

інформування через Viber 10 грн (120 грн за рік).

Водночас, згідно з новими правилами, вартість залежно від каналу сповіщення за тарифними пакетами "Моя картка", "MORE", тепер така:

за SMS-повідомлення — 40 грн замість 25 грн/міс.;

за Viber — 25 грн замість 15 грн/міс

Як альтернативу — можна підключити безплатні пуш-повідомлення у Telegram або повідомлення на електронну адресу. Також слідкувати за операціями за карткою можна прямо в застосунку, де, як правило, зібрана відповідна інформація.

Як відмовитися від смс-сповіщень в Ощадбанку

Для вимкнення смс-банкінгу, клієнту необхідно буде звернутися до будь-якого відділення банку та написати спеціальну заяву.

Важливо, що прибути до офісу необхідно у межах регіону, де було відкрито рахунок. З собою необхідно мати паспорт громадянина.

Зокрема, щоб не чекати в черзі, клієнти можуть записатися для візиту до банківської установи на конкретний час на сайті.

Ще Новини.LIVE розповідали, що раніше Ощадбанк надавав можливість відкриття електронних карток онлайн тільки чинним клієнтам, адже установа мала про них дані. Однак зараз відкриття віртуальних карток без візиту до відділень доступне і новим користувачам. У фінустанові передбачені два варіанти для реєстрації.

Також Новини.LIVE писали, що клієнтам Ощадбанку надали можливість автоматично долучитися до програми розіграшу сертифікатів у розмірі 2 000 грн. Скористатися відповідною пропозицією за умови дотримання певних правил можна до кінця липня цього року. Для цього достатньо оформити у будь-якому банківському відділенні договір страхування у рамках програми "Моє здоров’я".