За что ПриватБанк по-прежнему берет комиссию: какие услуги станут платными в июле

Женщина возле отделения ПриватБанка, карта в руке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Хотя большинство операций в Приват24 остаются бесплатными, за отдельные услуги ПриватБанк всё же будет брать комиссию в июле. Это касается снятия наличных, некоторых переводов, оформления бумажных справок и отдельных операций за рубежом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальные тарифы ПриватБанка.

За какие услуги придется заплатить

За снятие наличных в банкоматах или кассах ПриватБанка, а также других украинских банков взимается комиссия в размере 1% от суммы.

Если воспользоваться услугой "Снять без карты" по номеру телефона, нужно будет заплатить 2 гривны.

В то же время снятие денег через QR-код в банкоматах ПриватБанка остается бесплатным.

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Если получать наличные в кассе без карты, комиссия составляет 0,2% от суммы, но не менее 5 гривен.

Какие переводы платные

Переводы между счетами тоже могут существенно опустошить кошельки.

В частности:

перевод на "Карту для выплат" в некоторых случаях может стоить 0,5% от суммы (но не более 50 грн) для получателя;

перевод в сервис "Копилка" — 1% от суммы;

перевод на депозит "Приват-вклад" также может сопровождаться комиссией в размере 1%, если это предусмотрено тарифами банка.

А вот перевод собственных средств на карту "Универсальная" является бесплатным.

Когда придется платить за документы

Большинство справок можно самостоятельно оформить через Приват24 бесплатно. Это касается:

выписок по счетам;

реквизитов;

истории операций;

справки для декларирования доходов.

А вот оформление официальных бумажных справок в отделении является платной услугой. Обычно это стоит около 100 грн, хотя окончательная стоимость зависит от вида справки. Архивные документы или специальные выписки для бизнеса могут стоить дороже.

Комиссии за рубежом

За снятие наличных с карт ПриватБанка за пределами Украины придется заплатить 2% от суммы.

Также действуют отдельные лимиты на наличные в зависимости от страны и типа вашей карты.

За что платить не нужно

Бесплатными остаются:

открытие большинства карт и счетов;

пополнение собственных счетов;

переводы между собственными картами в случаях, предусмотренных тарифами;

формирование электронных выписок и справок через Приват24;

снятие наличных через QR-код в банкоматах ПриватБанка.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ПриватБанк продлил льготные тарифы на международные переводы до конца лета. Клиенты и в дальнейшем будут платить меньшую комиссию за операции с зарубежными картами через "Приват24". В частности, ставка снижена до 1% вместо стандартных 1,5–2% до 31 августа 2026 года.

Также Новини.LIVE писали, что ПриватБанк может требовать подтверждения данных украинцев в рамках финансового мониторинга. У вас могут спросить ориентировочный месячный доход и подтверждение происхождения средств. Актуализацию данных обычно нужно проходить раз в несколько лет.