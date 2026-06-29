За що ПриватБанк досі бере гроші: які послуги будуть платними у липні

Жінка біля відділення ПриватБанку, картка в руці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Хоча більшість операцій у Приват24 залишаються безкоштовними, за окремі послуги ПриватБанк все ж братиме комісію у липні. Це стосується зняття готівки, деяких переказів, оформлення паперових довідок та окремих операцій за кордоном.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційні тарифи ПриватБанку.

За які послуги доведеться заплатити

За зняття готівки у банкоматах або касах ПриватБанку, а також інших українських банків, стягується комісія 1% від суми.

Якщо скористатися послугою "Зняти без картки" за номером телефону, потрібно буде заплатити 2 гривні.

Водночас зняття грошей через QR-код у банкоматах ПриватБанку залишається безкоштовним.

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Якщо отримувати готівку у касі без картки, комісія становить 0,2% від суми, але не менше 5 гривень.

Які перекази платні

Перекази між рахунками теж можуть добряче потрусити гаманці.

Зокрема:

переказ на "Картку для виплат" у деяких випадках може коштувати 0,5% від суми (але не більше 50 грн) для отримувача;

переказ до сервісу "Скарбничка" — 1% від суми;

переказ на депозит "Приват-вклад" також може супроводжуватися комісією 1%, якщо це передбачено тарифами банку.

А от переказ власних коштів на картку "Універсальна" є безкоштовним.

Коли доведеться платити за документи

Більшість довідок можна самостійно сформувати через Приват24 безкоштовно. Це стосується:

виписок за рахунками;

реквізитів;

історії операцій;

довідок для декларування доходів.

А от оформлення офіційних паперових довідок у відділенні є платною послугою. Зазвичай це коштує близько 100 грн, хоча остаточна вартість залежить від виду довідки. Архівні документи або спеціальні виписки для бізнесу можуть бути дорожче.

Комісії за кордоном

За зняття готівки з карток ПриватБанку за межами України доведеться віддати 2% від суми.

Також діять окремі ліміти на готівку залежно від країни та типу вашої картки.

За що платити не потрібно

Безкоштовними залишаються:

відкриття більшості карток і рахунків;

поповнення власних рахунків;

перекази між власними картками у випадках, передбачених тарифами;

формування електронних виписок і довідок через Приват24;

зняття готівки через QR-код у банкоматах ПриватБанку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що ПриватБанк продовжив пільгові тарифи на міжнародні перекази до кінця літа. Клієнти й надалі платитимуть меншу комісію за операції з закордонними картками через "Приват24". Зокрема, ставка знижена до 1% замість стандартних 1,5–2% до 31 серпня 2026 року.

Також Новини.LIVE писали, що ПриватБанк може вимагати підтвердження даних українців в межах фінансового моніторингу. У вас можуть запитати орієнтовний місячний дохід і підтвердження походження коштів. Актуалізацію даних зазвичай потрібно проходити раз на кілька років.