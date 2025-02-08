Зарплаты в Ощадбанке — какие суммы комиссии взимают за снятие наличных

Банковская карта и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Госфинучреждение "Ощадбанк" может списывать большую комиссию за снятие наличных с зарплатного счета через банкомат. В банке объяснили, от чего зависит размер оплаты.

Об этом говорится на странице Ощадбанка в социальной сети Facebook.

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Как рассказал клиент в сообщении, однажды банк списал неожиданно высокую комиссию при снятии средств с зарплатной карты через банкомат.

"Интересно, почему за снятие со своего зарплатного счета, открытого в вашем банке, я должен платить 1 процент от суммы снятия плюс 15 грн? Это такая лояльность к клиентам вашего банка?", — говорится в сообщении клиента в соцсети.

Скриншот. Источник: Ощадбанк в FB

От чего зависит стоимость услуги за снятие наличных денег

В Ощадбанке ответили на обращение, отметив, что размер комиссии зависит от типа карты, тарифного пакета. Для разных платежных карт есть соответствующая сумма, которую разрешается снимать в банкомате без комиссии, если ее превысить — взимается плата.

Представитель отметил, что размеры комиссий предусмотрены условиями и тарифами банка, с которыми можно ознакомиться:

на официальной странице банка;

через чат-бот;

через звонок в контакт-центр;

в любом отделении банка.

"Согласно тарифам банка, по зарплатным картам, в зависимости от класса платежной карты, есть соответствующая сумма, которую вы можете снимать в банкомате без комиссии, и сняв сверх лимита есть комиссия. С тарифами можно всегда ознакомиться на сайте банка, или же вы можете позвонить в контакт-центр банка 0800210800, и оператор предоставит подробную консультацию по вашей карте", — говорится в сообщении.

По данным банка, в частности, в Mastercard Word Debit в течение месяца разрешается снимать 50 тыс. гривен без взимания комиссии. Также деньги можно снять в кассе банка до 100 тыс. гривен без комиссии дважды в месяц, предоставив паспорт.

Размеры комиссий. Источник: Ощадбанк

Напомним, ранее в Ощадбанке объяснили, почему могут снимать арест со счетов дольше других банков. Некоторые клиенты сообщают, что финучреждение затягивает с разблокировкой.

Также в Ощадбанке предупредили клиентов о недоступности одной из важных услуг. Речь идет о сервисе оформления квалифицированной электронной подписи, однако ее можно получить другими способами.