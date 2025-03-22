ПриватБанк назвал тарифы за снятие денег — кто платит больше

Банковское отделение в столице. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" могут переплачивать по некоторым картам. Речь идет о комиссии за снятие средств, что зависит от того, кредитные это деньги или собственные.

Об этом сообщается на официальном портале ПриватБанка.

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Особенности во взыскании комиссии за снятие денег

Клиенты госфинучреждения иногда жалуются в социальных сетях на значительные комиссии за снятие средств, однако представители банка советуют ознакомиться с тарифами на сайте. Там указано, что комиссии могут быть выше, если клиент снимает не свои, а кредитные средства.

Так, граждане с кредитной картой "Универсальная" могут пользоваться как собственными суммами, так и кредитными. Она позволяет получить кредитный лимит до 200 тыс. грн.

В частности, ПриватБанк взимает плату за выдачу собственных средств с такой карты в банкоматах в 1% от размера суммы, в банкоматах иностранных банков — 2% от размера. Комиссия за обслуживание неактивного счета, если за год не было никаких операций, составляет 20 грн ежемесячно, однако не более от денежной суммы на счете.

Размер комиссии, установленный за пользование кредитными деньгами в банкоматах и пунктах выдачи в отделении ПриватБанка, украинских или иностранных финучреждений разный. Комиссия может достигать 4% от снятого объема денег. Диапазон в зависимости от суммы следующий:

7 гривен — от 1 до 100 гривен;

12 гривен — от 100,01 до 200 гривен;

18 гривен — от 200,01 до 300 гривен;

24 гривен — от 300,01 до 400 гривен;

30 гривен — от 400,01 до 500 гривен;

47 гривен — от 500,01 до 1 тыс. гривен;

4% от размера суммы — свыше 1 тыс. гривен.

Что еще предусматривает кредитная карта "Универсальная"

При этом клиентам с кредиткой доступны:

пользование собственными/кредитными деньгами (до 200 тыс. грн) в рамках льготного периода до 55 суток без переплат;

расчет картой во всех торговых точках в Украине и за рубежом, онлайн-расчет;

осуществление покупок товаров по услуге "Оплата частями"/"Мгновенная рассрочка";

снятие наличных через QR-код, оплата покупок по телефону через Google Pay/Apple Pay.

Ключевые характеристики — возможность оформить физическую пластиковую карту (мгновенную, индивидуальную, именную) или Digital карту.

Ранее мы писали, что ПриватБанк предлагает льготы для новых предпринимателей за открытие первого бизнес-счета. В качестве бонуса на три месяца клиентам обещают отменить абонплату.

Также сообщалось, что ПриватБанк предлагает весной кешбэк за карточные переводы. Максимально клиенты смогут получить до 3 тыс. грн.