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Комиссия на снятие наличных с украинских карт за рубежом — что нужно знать

12 октября 2024 14:51
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Какие проценты нужно платить за границей за снятия денег с украинских карт
Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Украинцы могут снимать деньги с банковских карт в валюте страны, в которой они находятся. Это касается как валютных карт, так и карт, открытых в гривне. Однако следует отметить, что размер комиссии за снятие средств зависит от политики конкретного банка.

Об этом рассказывает 24 Канал.

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Лимит на снятие наличных

Конвертация средств при снятии наличных происходит по курсу международной платежной системы. Украинцы могут снимать любую сумму внутри лимита, установленного Национальным банком Украины (НБУ).

Нацбанк определил такие лимиты на снятие наличных денег за рубежом:

  • Для валютных карт — до 100 000 гривен в эквиваленте в день;
  • Для гривневых карт — до 12 500 гривен в неделю и 50 000 гривен в месяц.

Важно помнить, что при снятии наличных денег следует быть осторожными, поскольку банкоматы за границей часто принадлежат частным компаниям, что может привести к значительным комиссиям за снятие.

Комиссия в банках

ПриватБанк позволяет снимать до 12 500 гривен в неделю с гривневых счетов за границей и до 100 000 гривен с валютных счетов в день, взимая комиссию в размере 2%.

Monobank накладывает 4% комиссии за снятие суммы, превышающей остаток счета, и 2% за снятие собственных средств.

Sense Bank не взимает комиссию по дебетовым картам в пределах установленного лимита: 12 500 гривен в неделю для снятия и 100 000 гривен на покупки в месяц.

KredoBank имеет лимит 11 250 гривен для гривневых счетов и 90 000 гривен для валютных счетов в день.

ПУМБ взимает до 1,5% комиссии за снятие наличных, устанавливая лимит в 12 500 гривен в неделю.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине с октября 2024 года по решению Национального банка Украины начали действовать ограничения на переводы граждан с карты на карту, которые были введены для предотвращения использования рынка платежных услуг в противоправных целях. Известны детали ограничений и следующие решения регулятора в этом направлении.

Также мы писали, что НБУ обновил услуги национальной платежной системы "Украинское платежное пространство" (НПС "Пространство"). Также пересмотрел основные тарифы.

НБУ деньги банки банкоматы банковские карты счета

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