Які відсотки треба платити за кордоном за зняття грошей з українських карток

Банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці можуть знімати гроші з банківських карток у валюті країни, в якій вони перебувають. Це стосується як валютних карток, так і карток, відкритих у гривнях. Однак варто зазначити, що розмір комісії за зняття коштів залежить від політики конкретного банку.

Про це розповідає 24 Канал.

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Ліміт на зняття готівки

Конвертація коштів під час зняття готівки відбувається за курсом міжнародної платіжної системи. Українці можуть знімати будь-яку суму в межах ліміту, встановленого Національним банком України (НБУ).

Нацбанк визначив такі ліміти на зняття готівки за кордоном:

Для валютних карток — до 100 000 гривень в еквіваленті на день;

Для гривневих карток — до 12 500 гривень на тиждень і 50 000 гривень на місяць.

Важливо пам’ятати, що під час зняття готівки слід бути обережними, оскільки банкомати за кордоном часто належать приватним компаніям, що може призвести до значних комісій за зняття.

Комісія в банках

ПриватБанк дозволяє знімати до 12 500 гривень на тиждень з гривневих рахунків за кордоном та до 100 000 гривень з валютних рахунків на день, стягуючи комісію в розмірі 2%.

Monobank накладає 4% комісії за зняття суми, що перевищує залишок на рахунку, та 2% за зняття власних коштів.

Sense Bank не стягує комісію за дебетовими картками в межах встановленого ліміту: 12 500 гривень на тиждень для зняття та 100 000 гривень на покупки на місяць.

KredoBank має ліміт у 11 250 гривень для гривневих рахунків та 90 000 гривень для валютних рахунків на день.

ПУМБ стягує до 1,5% комісії за зняття готівки, встановлюючи ліміт у 12 500 гривень на тиждень.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні з жовтня 2024 року за рішенням Національного банку України почали діяти обмеження на перекази громадян з карти на карту, які запровадили для запобігання використання ринку платіжних послуг в протиправних цілях. Відомі деталі обмежень та наступні рішення регулятора у цьому напрямку.

Також ми писали, що НБУ оновив послуги національної платіжної системи "Український платіжний простір" (НПС "Простір"). Також переглянув основні тарифи.