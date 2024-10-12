Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Комісія на зняття готівки з українських карток за кордоном — що треба знати arrow

Комісія на зняття готівки з українських карток за кордоном — що треба знати

12 жовтня 2024 14:51
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Які відсотки треба платити за кордоном за зняття грошей з українських карток
Банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Українці можуть знімати гроші з банківських карток у валюті країни, в якій вони перебувають. Це стосується як валютних карток, так і карток, відкритих у гривнях. Однак варто зазначити, що розмір комісії за зняття коштів залежить від політики конкретного банку.

Про це розповідає 24 Канал.

Читайте також:

Ліміт на зняття готівки

Конвертація коштів під час зняття готівки відбувається за курсом міжнародної платіжної системи. Українці можуть знімати будь-яку суму в межах ліміту, встановленого Національним банком України (НБУ).

Нацбанк визначив такі ліміти на зняття готівки за кордоном:

  • Для валютних карток — до 100 000 гривень в еквіваленті на день;
  • Для гривневих карток — до 12 500 гривень на тиждень і 50 000 гривень на місяць.

Важливо пам’ятати, що під час зняття готівки слід бути обережними, оскільки банкомати за кордоном часто належать приватним компаніям, що може призвести до значних комісій за зняття.

Комісія в банках

ПриватБанк дозволяє знімати до 12 500 гривень на тиждень з гривневих рахунків за кордоном та до 100 000 гривень з валютних рахунків на день, стягуючи комісію в розмірі 2%.

Monobank накладає 4% комісії за зняття суми, що перевищує залишок на рахунку, та 2% за зняття власних коштів.

Sense Bank не стягує комісію за дебетовими картками в межах встановленого ліміту: 12 500 гривень на тиждень для зняття та 100 000 гривень на покупки на місяць.

KredoBank має ліміт у 11 250 гривень для гривневих рахунків та 90 000 гривень для валютних рахунків на день.

ПУМБ стягує до 1,5% комісії за зняття готівки, встановлюючи ліміт у 12 500 гривень на тиждень.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні з жовтня 2024 року за рішенням Національного банку України почали діяти обмеження на перекази громадян з карти на карту, які запровадили для запобігання використання ринку платіжних послуг в протиправних цілях. Відомі деталі обмежень та наступні рішення регулятора у цьому напрямку.

Також ми писали, що НБУ оновив послуги національної платіжної системи "Український платіжний простір" (НПС "Простір"). Також переглянув основні тарифи.

НБУ гроші банки банкомати банківські карти рахунки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:14 Розвідка НАТО прибула до Чорного моря — авіація уже біля берегів Одещини

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

15:53 Заробіток в Тік Ток — скільки можна отримати за перегляди

15:46 На Миколаївщині виправдали любительку "руського миру" — подробиці

15:38 Зимове переведення годинника — чому це станеться востаннє в Україні

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

15:31 Українські та грузинські вболівальники влаштували бійку після матчу

15:25 Мобілізація у жовтні — кого можуть призвати лише за згодою

15:14 Ближче до депутатів — огляд вакансій в одеській мерії

15:03 У Львові працівники ТЦК роздавали повістки у стриптиз-клубі

14:58 Посилення оборони та ППО — Зеленський підсумував зустрічі з партнерами з Європи

16:14 Розвідка НАТО прибула до Чорного моря — авіація уже біля берегів Одещини

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

15:53 Заробіток в Тік Ток — скільки можна отримати за перегляди

15:46 На Миколаївщині виправдали любительку "руського миру" — подробиці

15:38 Зимове переведення годинника — чому це станеться востаннє в Україні

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

15:31 Українські та грузинські вболівальники влаштували бійку після матчу

15:25 Мобілізація у жовтні — кого можуть призвати лише за згодою

15:14 Ближче до депутатів — огляд вакансій в одеській мерії

15:03 У Львові працівники ТЦК роздавали повістки у стриптиз-клубі

14:58 Посилення оборони та ППО — Зеленський підсумував зустрічі з партнерами з Європи

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

10 жовтня 2024
Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

Text

14:46 Вибори президента — що думають одесити

Text

12:34 Корупційні скандали у МСЕК та ураган у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

00:42 У Львові прощаються з зятем Фаріон, який загинув на фронті

11 жовтня 2024
Text
Ексклюзив

21:48 Чому Росія не видає полонених бійців "Азову" — розслідування "Наша справа"

Text

20:07 Побиття дитини указкою на Львівщині — в ОВА та поліції дали коментар

Text

19:32 Доходи українців у 2025 році різко впадуть — економіст назвав причини

Text
Ексклюзив

19:12 Росія обстрілює Україну свіжими ракетами 2024 року, — експерт військових досліджень

Text

17:50 Нестача техніки у ЗСУ та наступ російських військ — ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

13:30 Нардеп заявив про імовірну газову кризу — яка причина

Text

13:26 Банки виплатять у 2025 році 50% податку на прибуток, — нардеп

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

11 жовтня 2024

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник