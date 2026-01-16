Экономика Украины страдает — нужен ли комендантский час Киеву и центру страны

Украинская и иностранная валюта. Фото: Новини.LIVE

В Киеве и центральных регионах страны не нужен комендантский час. Он негативно влияет на экономику.

Такую точку зрения высказал экономист, экс-советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Комендатский час сдерживает экономику

По словам эксперта, такие ограничения могут быть оправданы для приграничных или прифронтовых городов, однако в столице они сдерживают экономическую активность.

Он добавил, что комендантский час, вместе с атаками беспилотников, проблемами в энергетике и постоянными отключениями света, ухудшают общее настроение людей.

Как настроения населения влияют на экономику

Олег Устенко отметил, что именно настроения населения непосредственно влияют на экономику.

"Если настроение людей плохое, если люди ждут негатива, это означает, что они меньше будут тратить средств, особенно на инвестиционные товары, товары долговременного пользования. Поэтому, соответственно, будет меньший импульс роста экономики с точки зрения внутреннего потребления", — отметил экономист.

Также он отметил, что иностранные инвесторы тоже не будут приходить в ту страну, где в обществе преобладают плохие настроени.

Ранее мы писали, сколько украинцам придется ждать среднюю зарплату в 1000 долларов, и почему ее нельзя просто поднять политическим решением.

Еще мы писали, что украинцы и дальше массово сталкиваются с неофициальной оплатой труда. Несмотря на войну, кадровый дефицит и миграцию, зарплаты "в конвертах" остаются обыденностью для целых отраслей — каких именно.