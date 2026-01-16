Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Комендантська година в Києві — економіст розповів про наслідки

Комендантська година в Києві — економіст розповів про наслідки

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 13:20
Економіка України страждає — чи потрібна комендантська година Києву і центру країни
Украинская и иностранная валюта. Фото: Новини.LIVE

В Київі та центральних регіонах країни не потрібна комендантська година. Вона негативно впливає на економіку.

Таку точку зору висловив економист, ексрадник президента України з економічних питань Олег Устенко в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Комендатська година стримує економіку

За словами експерта, такі обмеження можуть бути виправдані для прикордонних чи прифронтових міст, однак у столиці вони стримують економічну активність.

Він додав, що комендантська година, разом із атаками безпілотників, проблемами в енергетиці та постійними відключеннями світла, погіршують загальний настрій людей.

Як настрої населення впливають на економіку

Олег Устенко наголосив, що саме настрої населення безпосередньо впливають на економіку.

"Якщо настрій людей поганий, якщо люди чекають негатива, це означає, що вони менше будуть витрачати коштів, а особливо на інвестиційні товари, товари довготривалого користування. Тому, відпрвідно, буде менший імпульс зростання економіки з точки зору внутрішнього споживаня", — наголосив економіст.

Також він зазначив, що іноземні інвестори також не будуть приходити в країну, де в суспільстві переважає поганий настрій. 

Раніше ми писали, скільки українцям доведеться чекати на середню зарплату у 1000 доларів, та чому її не можна просто підняти політичним рішенням.

Ще ми писали, що українці й далі масово стикаються з неофіційною оплатою праці. Попри війну, кадровий дефіцит і міграцію, зарплати "в конвертах" залишаються буденністю для цілих галузей — яких саме.

комендантська година економіка покупки Український бізнес інвестиції
Олексій Даниленко - Редактор
Автор:
Олексій Даниленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації