Економіка України страждає — чи потрібна комендантська година Києву і центру країни

Украинская и иностранная валюта. Фото: Новини.LIVE

В Київі та центральних регіонах країни не потрібна комендантська година. Вона негативно впливає на економіку.

Таку точку зору висловив економист, ексрадник президента України з економічних питань Олег Устенко в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Комендатська година стримує економіку

За словами експерта, такі обмеження можуть бути виправдані для прикордонних чи прифронтових міст, однак у столиці вони стримують економічну активність.

Він додав, що комендантська година, разом із атаками безпілотників, проблемами в енергетиці та постійними відключеннями світла, погіршують загальний настрій людей.

Як настрої населення впливають на економіку

Олег Устенко наголосив, що саме настрої населення безпосередньо впливають на економіку.

"Якщо настрій людей поганий, якщо люди чекають негатива, це означає, що вони менше будуть витрачати коштів, а особливо на інвестиційні товари, товари довготривалого користування. Тому, відпрвідно, буде менший імпульс зростання економіки з точки зору внутрішнього споживаня", — наголосив економіст.

Також він зазначив, що іноземні інвестори також не будуть приходити в країну, де в суспільстві переважає поганий настрій.

Раніше ми писали, скільки українцям доведеться чекати на середню зарплату у 1000 доларів, та чому її не можна просто підняти політичним рішенням.

Ще ми писали, що українці й далі масово стикаються з неофіційною оплатою праці. Попри війну, кадровий дефіцит і міграцію, зарплати "в конвертах" залишаються буденністю для цілих галузей — яких саме.