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Когда тарифы в Украине повысят до экономически обоснованного уровня — прогноз НБУ

9 августа 2024 09:07
Ксения Симонова - Редактор
Тарифы в Украине вырастут до рыночного уровня — новый прогноз НБУ
Коммунальные платежи и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Национальный банк Украины (НБУ) обновил прогноз по срокам повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги до экономически обоснованного уровня. Речь идет о трех базовых услугах, на которые во время войны установили мораторий.

Об этом говорится в новом отчете на официальном портале НБУ.

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Как отмечается, речь идет об изменении цен на такие жилищно-коммунальные услуги:

  • природный газ;
  • отопление;
  • горячую воду.

Этих услуг ни разу не касалось повышение во время войны из-за введенного властью запрета.

Согласно отчету, в текущем году правительство в стране не планирует увеличивать цены на тарифы, однако через несколько лет ситуация кардинально изменится. Уже с 2025 года тарифы на эти услуги ЖКХ ожидает поэтапное повышение к рыночным ценам.

По прогнозам Нацбанка, из-за сложной ситуации с энергетикой и высокой инфляции со следующего года постепенно тарифы будут расти в цене. Однако это, с другой стороны, поможет снизить давление на бюджет страны и улучшит ситуацию с его наполнением.

"Допускается постепенное повышение акцизов и тарифов ЖКХ, однако сроки и параметры корректировки последних являются сферой неопределенности и, соответственно, риском для прогноза инфляции. Прогноз построен на предположении относительно неизменности отдельных тарифов на услуги ЖКХ (газ, отопление и снабжение горячей водой) в течение 2024 года. Однако сложное состояние в энергетике и государственном бюджете, вероятно, обусловят постепенную корректировку тарифов в последующие годы", — говорится в отчете.

Также на постепенном повышении тарифов на коммунальные услуги настаивает Международный валютный фонд (МВФ).

Что еще стоит знать

Напомним, эксперты рассказали, во сколько обходится украинцам электрическая энергия от зарядных систем типа "экофлоу". Цены не только в несколько раз выше, но и дорого обойдется стоимость ремонта такого оборудования.

Также мы писали, что украинские потребители газа уже несколько лет вместо одной привычной коммунальной платежки получают две: за использованный газ и за его распределение. В то же время часть граждан может отказаться от уплаты счета за доставку голубого топлива.

НБУ тарифы коммунальные услуги ЖКХ вода газ отопление

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