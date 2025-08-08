Кража вещей из камеры хранения в магазине — украинцам объяснили, кто виноват и что делать

Покупатель в магазине. Фото: УНИАН

Если у кого-то из украинцев во время посещения магазина пропали вещи из камеры хранения, то ответственность за это будет на администрации торгового заведения. А пострадавший может требовать выплатить компенсацию и вызвать полицию.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

О чем должны знать украинцы

Если ваши вещи исчезли из камеры хранения, нужно непременно известить об этом администрацию заведения, а также позвонить в полицию. Как отмечают в Госслужбе, именно администрация супермаркета несет полную ответственность за сохранность вещей, которые хранятся в ячейках хранения. Это предусмотрено в части 3 статьи 937 Гражданского кодекса Украины.

"Помните главное — оставить вещи в камере хранения в магазине — это право, а не обязанность покупателя", — говорится в сообщении.

Когда правоохранители прибудут на место вызова, вам нужно подробно описать все вещи, которые исчезли из камеры хранения. Если администрация магазина откажется добровольно возместить причиненный ущерб в полном размере, то у вас есть право подать иск в суд.

О чем еще стоит знать

В супермаркетах нередко возникают конфликтные ситуации между покупателями и охранниками, когда последние хотят проверить личные вещи посетителей. На самом деле охрана может только провести осмотр вещей человека, которого заподозрили в краже. При этом все должно происходить после согласия покупателя и, по закону, в присутствии двух понятых.

Напомним, что торговые заведения заинтересованы в том, чтобы потребители тратили как можно больше денег, поэтому прибегают к различным хитростям. Например, располагают дорогие товары так, чтобы они сразу попадали на глаза посетителям. Узнавайте также, какими деньгами будет сложно рассчитаться в магазинах и почему.