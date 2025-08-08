Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Когда супермаркеты должны платить покупателю — украинцам сказали

Когда супермаркеты должны платить покупателю — украинцам сказали

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 18:05
Кража вещей из камеры хранения в магазине — украинцам объяснили, кто виноват и что делать
Покупатель в магазине. Фото: УНИАН

Если у кого-то из украинцев во время посещения магазина пропали вещи из камеры хранения, то ответственность за это будет на администрации торгового заведения. А пострадавший может требовать выплатить компенсацию и вызвать полицию.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Реклама
Читайте также:

О чем должны знать украинцы

Если ваши вещи исчезли из камеры хранения, нужно непременно известить об этом администрацию заведения, а также позвонить в полицию. Как отмечают в Госслужбе, именно администрация супермаркета несет полную ответственность за сохранность вещей, которые хранятся в ячейках хранения. Это предусмотрено в части 3 статьи 937 Гражданского кодекса Украины.

"Помните главное — оставить вещи в камере хранения в магазине — это право, а не обязанность покупателя", — говорится в сообщении.

Когда правоохранители прибудут на место вызова, вам нужно подробно описать все вещи, которые исчезли из камеры хранения. Если администрация магазина откажется добровольно возместить причиненный ущерб в полном размере, то у вас есть право подать иск в суд.

О чем еще стоит знать

В супермаркетах нередко возникают конфликтные ситуации между покупателями и охранниками, когда последние хотят проверить личные вещи посетителей. На самом деле охрана может только провести осмотр вещей человека, которого заподозрили в краже. При этом все должно происходить после согласия покупателя и, по закону, в присутствии двух понятых.

Напомним, что торговые заведения заинтересованы в том, чтобы потребители тратили как можно больше денег, поэтому прибегают к различным хитростям. Например, располагают дорогие товары так, чтобы они сразу попадали на глаза посетителям. Узнавайте также, какими деньгами будет сложно рассчитаться в магазинах и почему.

кража магазины вещи покупки супермаркет
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации