Покупки в магазинах — які схеми вигадали супермаркети для більших заробітків

Покупець тримає пакет з мандаринами. Фото: УНІАН

Серед українців є ті, хто ходить в супермаркети за покупками не щодня, а роблять великі закупівлі наприкінці кожного тижня. Однак експерти впевнені, що велика кількість людей по всьому світу взагалі не вміють правильно купувати товари чи їжу в супермаркетах.

Про це пише видання Daily Mail.

Реклама

Читайте також:

Які товари в супермаркеті не варті нашої уваги

Експерти Which пояснили, що товари, розташовані на рівні очей, можуть зацікавити покупців, та насправді ціна на них буде значно вищою за ті, які стоять на полицях вишче або нижче. Та щоб зробити дійсно вигідну покупку, кажуть експерти, достатньо просто подивитися униз.

Також наголошується, що впізнаваний бренд — це зовсім не про якість. Деякі дослідження показують, що більш бюджетні товари є якіснішими за дорожчі.

Як супермаркети заманюють покупців

Торгівельні мережі давно використовують низку хитрощів, що змусити покупців віддати свої гроші. Найпоширеніший прийом — стратегічне розташування товарів на полицях також відоме як "планограма".

Як пояснив професор операційних досліджень Ноттінгемського університету Грема Кендалла, планограма — діаграма або модель, яка показує розміщення роздрібних товарів на полицях для максимізації продажів.

Учений зазначив, що однією з найбільш використовуваних фраз у планограмах є: "рівень очей — рівень покупки". Це пов'язано з тим, що товари, розташовані на рівні очей, продаються краще.

Покупці також можуть помітити, що дорожчі варіанти, як правило, розташовані на рівні очей або трохи нижче, тоді як товари власних брендів магазинів розташовані вище або нижче.

Також супермаркети часто ставлять якісь товари у проходах. Професор Кендалл розповів про теорію, що товари, розташовані на початку рідше цікавлять покупців, відповідно їх купують мало. Усе тому, що покупцеві потрібен час, щоб звикнути до проходу та для того, щоб він наважився на якусь покупку.

Водночас щоб спонукати покупців витрачати більше грошей, супермаркети розміщують важливі товари у кінці торгівельного приміщення. Такими товарами можуть бути:

молоко;

яйця;

сир;

молочні вироби.

Також покупцям заважають зосередитися яскраві вивіски, вітрини наприкінці проходів та привабливі спеціальні та сезонні пропозиції.

Раніше ми розповідали, що в Україні, попри сезон, сильно здорожчав один популярний овоч. Наразі середня ціна на цей продукт коливається від 39,90 до 52,45 грн. Дізнавайтесь також, скільки кабачків можна купити, якщо в кишені є лише 50 грн.