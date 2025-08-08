Відео
Коли супермаркети мають платити покупцю — українцям пояснили

Коли супермаркети мають платити покупцю — українцям пояснили

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 18:05
Крадіжка речей з камери схову в магазині — українцям пояснили, хто винен та що робити
Покупець в магазині. Фото: УНІАН

Якщо в когось з українців під час відвідування магазину зникли речі з камери схову, то відповідальність за це буде на адміністрації торгового закладу. А постраждалий може вимагати виплати компенсації й викликати поліцію.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Про що мають знати українці

Якщо ваші речі зникли з камери зберігання, потрібно неодмінно сповістити про це адміністрацію закладу, а також подзвонити в поліцію. Як зазначають у Держслужбі, саме адміністрація супермаркету несе повну відповідальність за схоронність речей які зберігаються у комірках схову. Це передбачено у частині 3 статті 937 Цивільного кодексу України.

"Пам'ятайте головне — залишити речі у камері схову в магазині — це право, а не обов’язок покупця", — йдеться у повідомленні.

Коли правоохоронці прибудуть на місце виклику, вам треба детально описати усі речі, які зникли з камери схову. Якщо адміністрація магазину відмовиться добровільно відшкодувати заподіяні збитки в повному розмірі, то у вас є право позиватися до суду. 

Про що ще варто знати 

У супермаркетах нерідко виникають конфліктні ситуації між покупцями та охоронцями, коли останні хочуть перевірити особисті речі відвідувачів. Насправді охорона може лише провести огляд речей людини, яку запідозрили у крадіжці. При цьому усе має відбуватися після згоди покупця та, за законом, у присутності двох понятих.

Нагадаємо, що торгові заклади зацікавлені у тому, щоби споживачі витрачали якомога більше грошей, тож вдаються до різноманітних хитрощів. Наприклад, розташовують дорожчі товари так, щоби вони одразу потрапляли на очі відвідувачам. Дізнавайтесь також, якими грошима буде складно розрахуватися в магазинах і чому. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
