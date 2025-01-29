ПриватБанк без ведома может конвертировать валютные средства и погашать кредиты — что нужно знать

Банковское отделение в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиент государственного финучреждения "ПриватБанк" рассказал о расторжении многолетнего договора обслуживания в одностороннем порядке. Для погашения кредита банк самовольно конвертировал валюту со счета.

Об этом говорится в одном из сообщений на портале "Минфин".

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Расторжение договора в ПриватБанке и погашение кредита

Как рассказал клиент, ПриватБанк заблокировал все счета и осуществил запрос на подтверждение происхождения средств. Мужчина работает официально, передал в банк справку ОК-5. Однако по неизвестным причинам и без объяснений финучреждение расторгло договор обслуживания в одностороннем порядке.

Клиент удивлен, что факт прекращения отношений, которые длились более 20 лет, не был никоим образом обоснован.

Самое интересное то, что банк самовольно и без предупреждений совершил обмен валютных средств в гривну. Мужчина отметил, что так финучреждение погасило ранее взятый кредит. Он утверждает, что у него были деньги и собирался выплатить взятые кредитные средства.

"Никаких объяснений по этому поводу, остается только догадываться. Был клиентом более 20 лет, постоянно держал депозиты, пользовался картами для покупок в магазинах. У меня был взят кредит, я его хотел погасить либо с остатков на счетах, либо внести через терминал или кассу. Но они без моего ведома конвертировали доллары со счета, и погасили кредит сами, а мне отдали остатки. Это вообще как? Что за беспредел? Очень разочарован. Много слышал негативных отзывов о Приват, теперь понимаю почему. Хорошо, что есть другие банки, более лояльные к клиентам", — говорится в сообщении.

Скриншот. Источник: Минфин

Почему ПриватБанк может прекращать сотрудничество

Ранее в ПриватБанке неоднократно объясняли, что банк, руководствуясь законодательством как субъект первичного финмониторинга должен обеспечивать выявление операций, подлежащих мониторингу, до начала и в процессе их осуществления. В случае расторжения деловых отношений клиент имеет право получить собственные средства путём перевода на счет в другой банк.

Банки обязаны проверять следующие операции:

с наличными средствами;

нетипичные для клиентов суммы или подозрительную активность;

переводы, которые осуществляют с участием политически значимых лиц (PEP, чиновников, депутатов всех уровней);

операции ФЛП и компаний, которым меньше трех месяцев со дня открытия;

блокируют карты за Р2Р-операции с криптовалютой, что связано с мерами, принимаемыми для управления рисками отмывания;

транзакции по азартным играм/лотереям;

если клиент связан с Россией или Беларусью.

Напомним, ранее клиенты "ПриватБанка" также жаловались на блокировку счетов из-за финмониторинга. В банке относят к рискованным операциям поступления, объемы которых превышают обычный уровень.

Также мы рассказывали, что государственный "ПриватБанк" вернул клиенту средства, списанные неизвестными. Мошенники обошли финансовую систему и рассчитались чужими деньгами за границей.