Когда начнут отключать свет должникам

Зажигание свечи. Фото: Новини.LIVE

В январе 2024 года поставщик электроэнергии компания Yasno, входящая в энергохолдинг ДТЭК, начнет отключение должников. Отключения света начнутся в конце месяца.

Об этом предупредил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко в эфире телемарафона Едині новини.

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Когда должникам начнут отключать свет

По словам гендиректора Yasno, первые отключения начнутся 29 января.

"Есть два типа предупреждения потребителя о задолженности: это уведомление, когда мы пытаемся, начиная от SMS, от рассылки в Viber-чатах, заканчивая звонками к людям, мы оповещаем, что у вас есть долг, пожалуйста, оплатите", — пояснил Сергей Коваленко.

Официальное предупреждение об отключении рассылается за 10 дней до процедуры, и это, по его словам, является первой стадией. Через 5 дней сети посылают свое письмо предупреждение, и у человека в общей сложности больше недели, чтобы погасить долг.

По словам Коваленко, компания Yasno ранжирует неплательщиков по самой большой сумме долга, а также по его "глубине".

"То есть должники 1 месяц и это не такая большая проблема, мы надеемся, что они заплатят, а есть долги, которым год и больше. И конечно такой рейтинг", — отметил он, успокоив, что всем сразу предупреждение не будет рассылаться.

Что еще нужно знать

Напомним, что украинцам в ближайший период нельзя ожидать повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Цены на электроэнергию также останутся неизменными, несмотря на то, что иногда в информационном поле появляются противоположные сообщения.

Также мы писали о том, что в Украине в ближайшее время, вероятно, будут введены плановые отключения света. Однако ограничения не будут тотальными — это будут выборочные плановые отключения в пиковые часы нагрузки на энергосистему.