Какие копейки можно продать дорого – стоимость редких 5 копеек

5 копеек. Фото: УНИАН

Коллекционеры готовы выложить тысячи гривен за редкие 5 копеек, которые чеканили еще в 90-х годах прошлого столетия. Впрочем, подойдут далеко не все монеты – эксперты указали, какие именно "ошибки" монетного двора сделали некоторые экземпляры особенно ценными и как их отличить.

Об этом сообщает "Монеты-ягодки".

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Монета 5 копеек 1992 года выпуска, 1ААк, крупная насечка. Фото: Монеты-ягодки

Монету номиналом 5 копеек 1992 года коллекционеры оценивают на сумму от 4000 до 10 000 гривен. Отличить "особую" монетку можно по следующим параметрам:

средний зуб трезубца имеет утолщение в верхней части;

единица в году имеет хвостик;

кисть №2 имеет форму прямоугольного треугольника;

гурт имеет большую насечку.

"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило большую насечку на гурте. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы", — рассказывают специалисты.

Еще особенно ценятся 5 копеек 1992 года выпуска типа 2БАм. За них готовы заплатить от 2500 до 7000 гривен.

Монета 5 копеек 1992 года выпуска, 2 БАм. Фото: Монеты-ягодки

Чтобы отличить ценную монету, следует обратить внимание на:

средний зуб трезубца, который должен быть острым и узким;

единица в году должна быть без хвостика внизу;

кисть №2 должна быть в форме тупоугольного треугольника;

гурт должен иметь мелкую насечку.

5 копеек 1996 года — максимальная цена и отличия

Монета 5 копеек 1996 года выпуска. Фото: Монеты-ягодки

Интересно, что за 5 копеек 1996 выпуска нумизматы готовы заплатить более 1000 гривен.

Ее особенность кроется в маленьком тираже — тогда их выпустили всего 5000 шт. Специалисты отмечают, что чем лучше состояние монеты, тем дороже ее можно продать. Поэтому больше ценятся копейки именно из банковского набора.

Напомним, недавно монетный двор представил новую памятную монету номиналом в 5 гривен, которую посвятили известному украинскому режиссеру.

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