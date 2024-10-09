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Клиенту ПриватБанка выдадут 1 тыс. евро только через 120 дней — что произошло

9 октября 2024 07:01
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк вернет клиенту 1 тыс. евро через четыре месяца — причины
Банковская карта. Фото: УНИАН
Ксения Симонова - Редактор

Клиент государственного "ПриватБанка", который находится за рубежом, столкнулся с проблемой невыдачи денег из банкомата. Он обратился к операторам с просьбой вернуть деньги, однако там затягивают соответствующую процедуру.

Об этом говорится в одной из жалоб на портале "Минфин".

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Проблемы с возвратом денег в ПриватБанке

Так, мужчина написал жалобу на действия работников финучреждения за дезинформацию со сроками возврата денег и игнорирования его проблемы.

"08.08.2024 во время временного пребывания за границей, мною была проведена попытка снятия личных средств с валютной карты ****5998 в сумме 1 000 евро. Средства не были выданы банкоматом, но списаны со счета вся сумма и комиссия за снятие средств. Сразу позвонил по телефону на горячую линию Приватбанк и создана заявка 3102316 от 08.08.2024 на возврат средств и оператором было сообщено, что средства будут возвращены в течение 11 дней", — отметил он.

Однако по истечении этого срока средства так и не вернули. Так повторялось несколько раз: он обращался в банк, где ему каждый раз называли новую дату возврата денег — просили подождать 11, 15, 45, 120 дней.

Возмущенный мужчина подал жалобу на ПриватБанк в Национальный банк Украины с целью возврата средств. После этого ПриватБанк заблокировал ему возможность звонить по телефону на горячую линию банка.

"При звонках с другого номера телефона операторы сообщали, что никаких ограничений со стороны банка к моей учетной записи нет и после многочисленных обращений (более 5 обращений с другого номера телефона и 4-часового общения с 5 операторами в чате онлайн-помощи) возможность совершать звонки на горячую линию возобновили. Рассматриваю этот факт как попытку мести работников ПриватБанка за поданную жалобу в НБУ", — написал он.

28 августа от банка, которому принадлежит банкомат, где была попытка снятия средств, поступил официальный ответ, что избыточные средства в сумме 1 тыс. евро были изъяты из банкомата, информации от банка на возврат средств не поступало и эта сумма была возвращена в международную платежную систему.

"До сегодняшнего дня (07.10.2024 — 61-й день со дня, когда средства были сняты со счета), ни средства, которые я пытался снять в банкомате, ни комиссия банка по невыполненной операции, ни действий Приватбанка по урегулированию этой ситуации — ничего нет. Почему комиссию за невыполнение услуги Приватбанк взимает мгновенно, а возвращать мои личные деньги — не хочет. Прошу и требую немедленно вернуть мои средства!" — говорится в жалобе.

Ответ ПриватБанка

В ПриватБанке на портале объяснили, что процедура регламентирована не банком, а Международной платежной системой (IPS). В таком случае сроки предоставляются сторонам для возможности подготовки документации и претензии, а также ответа на нее.

"Со своей стороны мы подготовили запрос и отправили его на рассмотрение. Мы как банк-эмитент Вашей карты (банк, выпустивший карту) выступаем в роли заявителя и прилагаем максимум усилий для того, чтобы обжаловать транзакцию и выиграть дело", — сообщили представители банка.

Также добавили: в случае возникновения трудностей при обращении на горячую линию можно обращаться в банк:

  • в мобильном приложении "Приват24";
  • на официальном сайте банка по ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, клиент ПриватБанка подал в суд из-за блокирования счетов в результате продажи активов на криптовалютной бирже Binance. Известно, на чьей стороне в этих случаях закон.

Ранее мы писали, что клиенты ПриватБанка жалуются на мошеннические операции с их счетами. Одному из пострадавших позвонили из банка и сообщили о задолженности в размере 59 059 гривен. Как выяснилось, с ее кредитной карты незаконно сняли 47 300 гривен двумя транзакциями.

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