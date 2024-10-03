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Авто у лізинг — клієнти ПриватБанку мають великі проблеми з програмою

3 жовтня 2024 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк надає авто у лізинг, яке неможливо переоформити
Купівля авто. Фото: auto.ria
Ксенія Симонова - Редактор

Клієнти держфінустанови "ПриватБанк" скаржаться на проблеми з майном, взятим у кредит або лізинг. Один із клієнтів місяцями не може переоформити автомобіль.

Про це йдеться в одній зі скарг на порталі "Мінфін".

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Як зазначається у повідомленні, українець ще у вересні 2021 року у Запоріжжі придбав автомобіль у лізинг через ПриватБанк.

Розрахунок здійснював справно, закрив зобов'язання навіть раніше від плану. Проте, коли дійшла справа до переоформлення й отримав всі документи, авто ледве поставили на облік в ТЦК, а в Сервісному Центрі відмовили, оскільки ПриватБанк перебуває у реєстрі боржників.

Через це державні органи відмовляють у перереєстрації, і майно залишається зареєстроване за банком. Тобто автомобіль досі належить банку, хоча чоловік нічого фінустанові вже не винен.

"Дійшло діло до переоформлення — отримали всі документи, з "боями" поставили на облік в ТЦК (авто на юридичній особі), а в Сервісному Центрі говорять, вибачте, "болт"). ПриватБанк — в реєстрі боржників, переоформлення їх (Привату) майна неможливо!" — повідомив він.

У відділенні банку у Запоріжжі його направили в Київ, оскільки нібито там є Сервісні Центри, які реєструють для ПриватБанку, давши кілька адрес. Чоловік прибув у столицю, однак переоформити авто так і не вдалося.

"А далі ви розумієте… Звісно, скрізь посміялися і говорили про те, що це неможливо. А "фінт" з адресами нагадав лохотрон двотисячних, коли "агенція нерухомості" за чималі гроші давала адреси квартир, які начебто здаються", — зазначив клієнт.

Українець звернувся до представників ПриватБанку дати відповідь, коли ситуація може зрушити з місця. Припускає, що не один він зіткнувся в Україні з проблемою з лізингом у державному банку.

"Шановні представники ПриватБанку! Коли і яким чином буде вирішено питання? І, я так розумію, таких випадків по Україні тисячі…  "Лізинг" від ПриватБанку", — написав він.

Відповідь ПриватБанку

У банку відреагували на скаргу, назвавши проблему "тимчасовими незручностями". Попри проблему з переоформленням, нагадали, що людина може надалі вільно користуватися авто, набутим за договором фінансового лізингу. До вирішення ситуації з неможливістю переоформлення транспорту "докладають всіх зусиль".

"Акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" приносить свої вибачення за тимчасові незручності. Запевняємо, що Банк докладає всіх зусиль для щонайскорішого вирішення даного питання. Повідомляємо, що Ви і надалі маєте можливість вільно користуватися набутим за договором фінансового лізингу транспортним засобом", — повідомили у банку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти держфінустанови ПриватБанк все частіше скаржаться на блокування рахунків та припинення співпраці. Одному з клієнтів банку без попереджень обмежили можливість користуватися послугами фінустанови.

Також писали, що клієнти ПриватБанку продовжують жалітися на блокування рахунків. У банку пояснили, як не допустити такого розвитку подій.

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