З кредитки жінки зняли понад 47 тис. грн, ПриватБанк вимагає повернути борг — що вирішив суд

Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти ПриватБанку скаржаться на шахрайські операції з їхніми рахунками. Одній із постраждалих зателефонували з банку та повідомили про заборгованість у розмірі 59 059 гривень. Як з'ясувалося, з її кредитної картки незаконно зняли 47 300 гривень двома транзакціями.

Про це йдеться у рішенні Корольовського районного суду Житомира.

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Деталі справи

Зазначено, що 6 та 7 травня 2023 року невідомі особи оформили кредит у ПриватБанку шляхом зняття коштів з кредитної картки жінки на загальну суму 47 300 гривень. Внаслідок цього загальний борг становить 59 059 гривень. Потерпіла стверджує, що не давала дозволу на ці транзакції та заперечує свою участь у кредитному зобов’язанні.

Вона подала заяву до поліції, і 27 липня 2023 року справу внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка в особливо великих розмірах).

Рішення суду

Суд задовольнив позов жінки, зобов’язавши ПриватБанк припинити нарахування відсотків та штрафних санкцій за кредитною карткою на суму 47 300 гривень. Банк також має анулювати кредитну заборгованість у повному обсязі та відновити залишок на картці, який існував станом на 5 травня 2023 року, в розмірі 50 тисяч гривень.

Суд дійшов висновку, що банк не довів, що клієнтка своєю дією або бездіяльністю сприяла доступу до її карткового рахунку чи надала інформацію третім особам для ініціювання платіжних операцій. Жінка оперативно звернулася до поліції після виявлення незаконних операцій, що підтверджує відсутність її волевиявлення на здійснення цих транзакцій.

Суд також зауважив, що навіть коректний ввід даних для зняття коштів не може підтверджувати розголошення клієнткою конфіденційної інформації.

Що ще треба знати

Нагадаємо, чоловік звернувся до ПриватБанку зі скаргою на шахраїв, які викрали з його картки 126 768 гривень. Натомість фінансова установа вимагає від нього сплатити борг за кредитним договором у розмірі 50 564 гривень.

Ми також повідомляли, що клієнт ПриватБанку подав до суду через блокування рахунків внаслідок продажу активів на криптовалютній біржі Binance. Відомо, на чиєму боці у таких випадках закон.