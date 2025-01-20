ПриватБанк списал более 8 тысяч гривен, когда клиентка пополняла мобильный — как так произошло

Девушка идет по улице. Фото: УНИАН

Клиенты государственного "ПриватБанка" продолжают сталкиваться с разнообразными проблемами. Например, женщина потеряла более 8 тыс. грн, когда пыталась пополнить свой мобильный счет через приложение "Приват 24".

Об этом стало известно из Единого реестра судебных решений.

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Пополнение мобильного счета через "Приват 24" — как женщина потеряла деньги

Ей не удалось запустить мобильное приложение для пополнения счета на телефоне. Однако впоследствии она получила звонок от якобы голосового чатбота "ПриватБанка", который сообщил о том, что с ее банковской карты пытаются снять средства, чтобы отменить данную операцию нужно нажать цифру "1". Выполнив это действие она решила проверить баланс на карте, однако "Приват 24" до сих пор не работал.

Разблокировать приложение смогли только работники "ПриватБанка". Они и сообщили женщине, что она имеет долг перед банком в размере 8 883 грн.

Украинка была вынуждена обращаться в полицию, а правоохранители, проведя расследование, направили дело в суд. В иске клиентка просила суд обязать банк вернуть списанные средства.

Каким было решение суда;

Суд обязал "ПриватБанк" выплатить клиентке 8 883 грн с учетом инфляции (669 грн).

"Установив фактические обстоятельства дела, которые имеют существенное значение для его решения, в частности, несанкционированное списание средств с ее счетов, приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения иска в этой части", — говорится в материалах дела.

Ранее в Национальном банке Украины объяснили, кого касаются лимиты на банковские переводы. Чтобы не попасть под ограничения, клиенты финансовых учреждений должны подтверждать свои доходы.

Также в "ПриватБанке" объяснили, кому сокращают кредитные лимиты. Решение о предоставлении кредитного лимита принимается по анализу многих факторов.