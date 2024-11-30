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Клиентка ПриватБанка потеряла около 400 тыс. грн — помог ли суд

30 ноября 2024 07:01
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
ПриватБанк отказал в компенсации 400 тыс. грн — женщина требует возвращения через суд
Кошелек в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Женщина заметила, что с ее карты исчезло 382 404 гривны. Она считает, что средства исчезли из-за ненадлежащего обеспечения государственным ПриватБанком охраны банковской тайны и доступа к ее счету. Женщина требует вернуть эти деньги.

Об этом говорится в решении Коростенского горрайонного суда Житомирской области.

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Детали дела

В материалах дела отмечено, что 11 сентября 2024 со счетов женщины было списано 382 404 гривны через систему дистанционного обслуживания "Приват-24". Женщина обратилась в полицию, где было начато уголовное производство по статье 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), однако виновное лицо не установлено.

Женщина считает, что списание средств стало возможным из-за недостаточных мер со стороны банка по защите банковской тайны и обеспечению доступа к ее счету, что привело к несанкционированному вмешательству посторонних лиц. Она требует от ПриватБанка вернуть утраченную сумму в 382 404 гривны.

В то же время, в банке заявили, что все операции были выполнены с помощью финансового номера телефона клиентки. Это подтверждается документальными доказательствами в виде подъемников, содержащих детальное описание каждой транзакции.

На чью сторону стал суд

Суд отказал в удовлетворении женщины, отметив, что ПриватБанк не несет ответственности за несанкционированное списание средств с ее карты.

Суд указал, что хотя истица утверждает, что сделки не совершала, она не предоставила доказательств, подтверждающих, что эти транзакции были результатом ошибки или бездействия банка. Представленные доказательства свидетельствуют, что переводы были осуществлены через систему "Приват-24" с авторизацией клиентки. Вход в систему и создание платежей происходили с помощью личных данных, включая пароль и финансовый телефон. Таким образом, суд заключил, что вина банка в списании средств отсутствует.

Напомним, женщина потеряла 75 300 гривен со своего счета, однако ПриватБанк отказался компенсировать сумму, ссылаясь на правила использования системы "Приват24". Не согласная с таким решением, она решила обратиться в суд, чтобы отстоять свои права.

Мы также рассказывали, что клиент ПриватБанка подала иск в суд после того, как у нее украли деньги с депозита в размере 40 тысяч евро. Банк отказался помочь в возвращении средств.

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