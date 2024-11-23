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Як повернути вкрадений депозит — досвід клієнтів ПриватБанку

23 листопада 2024 07:01
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Шахраї вкрали 40 тис. євро з депозитного рахунку ПриватБанку — що вирішив суд
Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Клієнтка державного ПриватБанку звернулась до суду після того, як виявила відсутність свого депозиту в розмірі 40 тисяч євро. Банк відмовився допомогти в поверненні коштів.

Про це йдеться у рішенні Шевченківського районного суду Чернівців.

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Деталі справи

У 2011 році жінка відкрила депозит в ПриватБанку на 40 тисяч євро, умови якого автоматично продовжувались кожного року. У березні 2023 року, повернувшись з-за кордону, вона звернулась до банку з проханням про повернення вкладу та виплату відсотків, але дізналась, що кошти зникли. Жінка заявила про шахрайство і подала заяву до поліції. Банк стверджує, що депозит був достроково розірваний через доступ до "Приват-24" з використанням її особистої інформації.

"Заявка на дострокове розірвання депозиту була подана в системі дистанційного обслуговування клієнтів Internet Banking "Приват-24". Вхід був здійснений під її авторизацією. Пристрій використано звичний. Кошти були переказані на карткові рахунки та зняті в банкоматі. Для того, щоб зняти кошти був правильно введений ПІН-код картки. Вказані дії можливо було здійснити лише за допомогою використання фінансового телефону та іншої особистої інформації позивачки", — заявили у ПриватБанку. 

Рішення суду

Суд задовольнив позов жінки, зобов'язавши ПриватБанк повернути їй 40 тисяч євро за депозитним вкладом. Суд встановив, що банк не надав достатніх доказів, які б підтверджували, що жінка допустила розголошення своїх конфіденційних даних або сприяла зняттю коштів з рахунку. Таким чином, відмова банку у поверненні коштів визнана неправомірною, і позов щодо повернення депозиту був задоволений.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк, який обслуговує близько 19 мільйонів українців, може втратити левову частину своїх клієнтів. Зазначено, що рахунки клієнтів із застарілими даними будуть заблоковані назавжди, якщо вони не оновлять інформацію на вимогу установи.

Ми також писали, що банківські картки, які були вилучені або забуті в банкоматах державного ПриватБанку, не повертаються власникам. У таких випадках необхідно звернутися до свого банку для оформлення нової картки.

ПриватБанк гроші шахрайство Приват24 депозити судові рішення

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