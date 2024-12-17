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Клиентка ПриватБанка потеряла 150 тыс. грн — детали

17 декабря 2024 07:01
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк допустил списание мошенниками 150 тыс. грн — детали
Карта ПриватБанка. Фото: УНИАН
Ксения Симонова - Редактор

Клиенты госфинучреждения "ПриватБанка" рассказали, как с помощью работников банка можно потерять деньги. В финучреждении отрицают причастность к мошенническим списаниям средств.

О такой ситуации идет речь на портале "Минфин".

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Дочь клиентки рассказала, что ее мать пожилого возраста заметила исчезновение средств с карты, на которой был установлен кредитный лимит. Деньги списали три человека. Это произошло после того, как банкомат не вернул карту. Женщина в связи с этим обратилась в отделение банка неподалеку для перевыпуска карты.

Менеджер банка предупредила, что поступит телефонный звонок от представителя банка, где необходимо будет пройти оценку обслуживания. Через некоторое время произошло несколько звонков, в одном из них интересовались суммой потраченных средств по кредитке.

"Был женский голос. Та подтвердила, что действительно нет больше кредитов в других банках. После этого поинтересовалась, какая сумма была потрачена с кредитки, назвав номер новой карты, на что мама назвала неверную сумму. Представитель исправила и сказала корректно сумму, отсутствующую на карточке до копейки. После этого, снова перезвонила менеджер, которая звонила первый раз с того же номера, и сказала, что для подтверждения процентного снятия и кешбэка нужно зайти в Приват24, и подтвердить эти действия. Подчеркиваю, что не перейти на ссылку, не нажать в телефоне или банкомате, а именно подтвердить в Приват24. После чего начались снятия средств в размере примерно 150 тыс. грн + комиссия", — говорится в сообщении.

Женщина утверждает, что перечисление средств происходило третьими лицами в Пиреус Банке, где виден номер счета IBAN и идентификационный код получателя, также была известен номер карты в этом банке, куда хотели перевести средства. Сообщения о снятии средств поступили на третий день, когда и было обнаружение этих действий.

"Обратившись на горячую линию ПриватБанка 3700 и известив их о несанкционированном снятии, сотрудник даже не заблокировал ни счет, ни карточку с которой происходило списание. Хочу подчеркнуть, что в полицию было написано заявление, и полиция признала мошеннические действия именно с ПриватБанком и базой данных. Все смс-сообщения, все звонки были из линий Привата. Заявление в ПриватБанк пытаемся подать, но по месту, где это произошло, они не смогли зарегистрировать, потому что банк оказался в момент отключения света без генератора и вспомогательных аккумуляторов... Поэтому возмущена действиями ПриватБанка фразой "такого быть не может" и тем, что не способствуют расследованию внутри банка по этим действиям...", — подчеркнула дочь клиентки.

Как обезопасить себя от потери средств

На портале представитель ПриватБанка пообещал узнать детали ситуации и разобраться в обстоятельствах в частной переписке.

"Нам очень жаль, что произошла такая ситуация. Позвольте, пожалуйста, нам подробнее все проверить и разобраться в обстоятельствах. Для уточнения обратились к вам в частные сообщения", — говорится в сообщении.

По правилам, работники банка не имеют права спрашивать:

  • пароль;
  • пин-код от карты;
  • CVV (три последние цифры на обратной стороне карты).

В ситуациях, когда звонят якобы представители банка и просят назвать перечисленные данные, это может прямо указывать, что это — мошенники.

В случае списания средств, обязательным шагом в возвращении денег является оповещение правоохранителей. Это позволит разоблачить мошенников и увеличит шансы вернуть похищенные средства через суд.

Напомним, клиенты ПриватБанка иногда испытывают трудности с оплатой кредитов. Проблемы могут настигнуть при внесении средств через терминалы самообслуживания.

Мы также писали, что в ПриватБанке блокируют некоторые платежи на рисковых сайтах. Кроме того, рассказали, как самостоятельно снять соответствующую блокировку и отправить средства.

ПриватБанк банки мошенничество банковские карты банковские счета

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