ПриватБанк не выдал 10 тыс. грн — почему средства вернут через 120 дней

Женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинка пожаловалась на невыдачу наличных средств банкоматом государственного "ПриватБанка", тогда как списание со счета состоялось. В связи с техническими проблемами банковских приборов женщине придется ждать возврата собственных денег до полугода.

Об этом говорится на портале "Минфин".

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Потеря средств из-за сбоя терминала в ПриватБанке

Как отмечается в одном из сообщений, месяц назад клиентка в Ровно хотела снять средства в сумме 10 тыс. гривен в терминале самообслуживания ПриватБанка с карты другого банка. Во время процедуры само списание произошло, однако средств так и не дождалась.

Женщина обратилась в банк, где сделала запрос на возврат средств, однако их до сих пор не вернули.

"31.12.2024 года в городе Ровно, ТЦ Злата Плаза я хотела снять наличные в банкомате самообслуживания. Банкомат не выдал мне средства в сумме 10 тысяч гривен, на экране выбило техническую неисправность, и деньги съело, но со счета списало. Карта была другого банка, я сформировала заявку, по которой прошел месяц, средства до сих пор не возвращены", — говорится в сообщении.

Гражданка обеспокоена тем, что процедура по возврату ее собственных средств из-за проблем с техникой долговременная, ведь оказалось, что нужно ждать по полгода.

"Неужели это проблема — вернуть клиенту его собственные деньги, на это думаю неделю времени хватило бы провести инкассацию, и перечислить средства владельцу", — добавила она.

Скриншот. Источник: Минфин

Процедура возврата средств из банкомата

Как правило, процедура возврата потерянных в терминале средств иногда может быть сложной. Человек должен обратиться в банк-эмитент, который выпустил банковскую карту или позвонить оператору финучреждения. После чего необходимо сформировать соответствующую заявку.

Инкассацию банкоматов специалисты проводят один раз в неделю, поэтому при обнаружении излишка — деньги возвращают за неделю. Однако иногда вопрос не может решиться за короткий срок.

В частности, в случае возврата наличных за операции с карты другого финучреждения — банки должны передать запрос на рассмотрение в международную платежную систему. На эту процедуру может уйти 45−120 дней.

Ранее мы писали, что ПриватБанк может расторгать многолетние договоры обслуживания в одностороннем порядке. Если у клиента был кредит, может при наличии валюты на счете самовольно ее конвертировать.

Также мы рассказывали, что в ПриватБанке возможна блокировка счетов из-за финансового мониторинга. Банк может расценивать как рисковые финансовые операции, объем которых превышает привычный уровень.